Енергетичний гігант Shell отримав 9,6 млрд доларів доходу попри падіння цін на енергоносії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Глобальний енергетичний гігант Shell заявив, що заробив майже 10 мільярдів доларів у першому кварталі, ставши останньою компанією, що працює на викопному паливі, яка опублікувала сильні фінансові результати, незважаючи на зниження цін на нафту та природний газ, передає УНН посилаючись на АР.
Деталі
Лондонська Shell Plc повідомила про скоригований прибуток у розмірі 9,6 млрд доларів за перші три місяці 2023 року, що на 5,7% більше, ніж рік тому.
Компанія заявила, що зіткнулася з перешкодами через підвищення податків та зниження цін на нафту та природний газ. Shell заявила, що ці фактори були компенсовані скороченням операційних витрат та покращенням торгових результатів.
«У першому кварталі Shell показала хороші результати і стабільну операційну діяльність на тлі волатильності, що триває», — заявив генеральний директор Ваель Саван.
Компанія, чий річний прибуток подвоївся до рекордного рівня минулого року, також винагородить акціонерів, викупивши додатково акції на 4 мільярди доларів.
Shell стала другою енергетичною компанією Великої Британії на цьому тижні, що повідомила про більш високий, ніж очікувалося, прибуток, а її конкурент BP повідомив, що в першому кварталі заробив 5 мільярдів доларів.
Доповнення
Фінансові доходи стали політичною проблемою у Великій Британії, що викликало заклики опозиційних політиків та передвиборчих груп до нафтогазових компаній зробити більше, щоб допомогти споживачам, обтяженим зростаючими рахунками за електроенергію. Критики закликали підвищити податки на непередбачений прибуток енергетичних гігантів.
Нафтові та газові компанії по всьому світу повідомляють про небувалі прибутки після вторгнення росії в Україну, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії та скорочення деяких постачань москви у світ.
Минулого місяця американська компанія Exxon заробила рекордні 11,4 мільярда доларів у першому кварталі, тоді як Saudi Aramco повідомила, що заробила 161 мільярд доларів у 2022 році, що є найвищим річним прибутком, коли-небудь зареєстрованим публічною компанією.