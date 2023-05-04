Энергетический гигант Shell получил 9,6 млрд долларов дохода несмотря на падение цен на энергоносители
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Глобальный энергетический гигант Shell заявил, что заработал почти 10 миллиардов долларов в первом квартале, став последней компанией, работающей на ископаемом топливе, которая опубликовала сильные финансовые результаты, несмотря на снижение цен на нефть и природный газ, передает УНН ссылаясь на АР.
Детали
Лондонская Shell Plc сообщила о скорректированной прибыли в размере 9,6 млрд долларов за первые три месяца 2023 года, что на 5,7% больше, чем год назад.
Компания заявила, что столкнулась с препятствиями из-за повышения налогов и снижения цен на нефть и природный газ. Shell заявила, что эти факторы были компенсированы сокращением операционных расходов и улучшением торговых результатов.
«В первом квартале Shell показала хорошие результаты и стабильную операционную деятельность на фоне продолжающейся волатильности», — заявил генеральный директор Ваэль Саван.
Компания, чья годовая прибыль удвоилась до рекордного уровня прошлого года, также вознаградит акционеров, выкупив дополнительно акции на 4 миллиарда долларов.
Shell стала второй энергетической компанией Великобритании на этой неделе, сообщившей о более высокой, чем ожидалось, прибыли, а ее конкурент BP сообщил, что в первом квартале заработал 5 миллиардов долларов.
Дополнение
Финансовые доходы стали политической проблемой в Великобритании, что вызвало призывы оппозиционных политиков и предвыборных групп к нефтегазовым компаниям сделать больше, чтобы помочь потребителям, обремененным растущими счетами за электроэнергию. Критики призвали повысить налоги на непредвиденную прибыль энергетических гигантов.
Нефтяные и газовые компании по всему миру сообщают о небывалых прибылях после вторжения россии в Украину, что привело к резкому росту цен на энергоносители и сокращению некоторых поставок москвы в мир.
В прошлом месяце американская компания Exxon заработала рекордные 11,4 миллиарда долларов в первом квартале, тогда как Saudi Aramco сообщила, что заработала 161 миллиард долларов в 2022 году, что является самой высокой годовой прибылью, когда-либо зарегистрированной публичной компанией.