Екстрена посадка в Одесі: небезпечних предметів у літаку не знайшли

"Пасажир знаходився у туалеті тривалий час, вийшов звідти переодягнений в інший одяг. У схованих та "забутих" речах не виявлено нічого підозрілого, зараз з пасажиром, громадянином Литви, спілкуються співробітники СБУ та з'ясовують його підозрілі дії", - написав Р.Форстяк.

Нагадаємо, через виявлену в туалетній кабіні підозрілу сумку, літак, що прямував із Москви до Туреччини здійснив екстренну посадку в Міжнародному аеропорту "Одеса".