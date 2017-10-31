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Екстрена посадка в Одесі: небезпечних предметів у літаку не знайшли

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У результаті перевірки літака, що здійснив екстрену посадку в Міжнародному аеропорту "Одеса", небезпечних предметів на борту не виявлено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови ГУ НП в Одеській області Р.Форостяк, передає УНН.

"Пасажир знаходився у туалеті тривалий час, вийшов звідти переодягнений в інший одяг. У схованих та "забутих" речах не виявлено нічого підозрілого, зараз з пасажиром, громадянином Литви, спілкуються співробітники СБУ та з'ясовують його підозрілі дії", - написав Р.Форстяк.

Нагадаємо, через виявлену в туалетній кабіні підозрілу сумку, літак, що прямував із Москви до Туреччини здійснив екстренну посадку в Міжнародному аеропорту "Одеса".

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