Экстренная посадка в Одессе: опасных предметов в самолете не нашли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20984 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81617 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111334 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113115 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110319 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106480 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103143 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150109 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Экстренная посадка в Одессе: опасных предметов в самолете не нашли

Экстренная посадка в Одессе: опасных предметов в самолете не нашли

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате проверки самолета, совершившего экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса", опасных предметов на борту не обнаружено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Р.Форостяк, передает УНН.

"Пассажир находился в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду. В скрытых и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники СБУ и выясняют его подозрительные действия", - написал Форстяк.

Напомним, из-за обнаруженной в туалетной кабине подозрительной сумки, самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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