Экстренная посадка в Одессе: опасных предметов в самолете не нашли
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате проверки самолета, совершившего экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса", опасных предметов на борту не обнаружено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Р.Форостяк, передает УНН.
"Пассажир находился в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду. В скрытых и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники СБУ и выясняют его подозрительные действия", - написал Форстяк.
Напомним, из-за обнаруженной в туалетной кабине подозрительной сумки, самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса".