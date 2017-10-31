Экстренная посадка в Одессе: опасных предметов в самолете не нашли

"Пассажир находился в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду. В скрытых и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники СБУ и выясняют его подозрительные действия", - написал Форстяк.

Напомним, из-за обнаруженной в туалетной кабине подозрительной сумки, самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса".