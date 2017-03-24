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Експорт українського вина за кордон знизився на 35%

Експорт українського вина за кордон знизився на 35%

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Протягом 2016 року українських вин за кордон знизився більше ніж на третину. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Якщо в 2015 році поставок українського вина в інші країни здійснили на 38,1 млн дол, то у 2016 році експорт становив - 24,7 млн дол.

Таким чином експорт українського вина закордон впав на 35%.

Додамо, що до трійки найбільших країн-покупців вина, виробленого в Україні, входить Грузія, Азербайджан та Німеччина.

Нагадаємо, Американці назвали кращим українське вино від ТМ “Коктебель”.

При цьому, за словами експерта О.Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний

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