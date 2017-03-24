Экспорт украинского вина заграницу снизился на 35%

Если в 2015 году поставок украинского вина в другие страны осуществили на 38100000 долл, то в 2016 году экспорт составил - 24,7 млн долл.

Таким образом экспорт украинского вина заграницу упал на 35%.

Добавим, что в тройку крупнейших стран-покупателей вина, произведенного в Украине, входит Грузия, Азербайджан и Германия.

Напомним, Американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель".

При этом, по словам эксперта О.Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный.