Экспорт украинского вина заграницу снизился на 35%

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120261 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179351 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130864 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125289 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117658 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106532 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107560 просмотра

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Экспорт украинского вина заграницу снизился на 35%

Экспорт украинского вина заграницу снизился на 35%

Киев  •  УНН

 • 13918 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В течение 2016 украинских вин за границу снизился более чем на треть. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Если в 2015 году поставок украинского вина в другие страны осуществили на 38100000 долл, то в 2016 году экспорт составил - 24,7 млн долл.

Таким образом экспорт украинского вина заграницу упал на 35%.

Добавим, что в тройку крупнейших стран-покупателей вина, произведенного в Украине, входит Грузия, Азербайджан и Германия.

Напомним, Американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель".

При этом, по словам эксперта О.Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный.

Украинские Национальные Новости

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