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Експорт Чорноморським коридором сягнув 52 млн тонн - посол США

Експорт Чорноморським коридором сягнув 52 млн тонн - посол США

Київ • УНН

 • 48633 перегляди

Майже 1 850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 мільйони тонн вантажів, щоб прогодувати світ і підтримати економіку України.

Майже 1850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 млн тонн вантажів, повідомила у п'ятницю посол США в Україні Бріджит Брінк, яка здійснює візит до Одеси, пише УНН.

Моєю першою зупинкою в Одесі була зустріч з генералом Дейнеко та адміралом Костуром з Одеського регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби. Майже 1850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 млн тонн вантажів, щоб нагодувати світ та підтримати економіку України

- написала Брінк у X.

"Чудово повернутися до Одеси, перлини Чорного моря - міста, в якому багата культурна спадщина поєднується з силою та рішучістю його мешканців", - вказала пані посол.

Експорт українським морським коридором сягнув 50 млн тонн03.06.24, 13:49 • 16664 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаУНН-Одеса
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