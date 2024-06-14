Експорт Чорноморським коридором сягнув 52 млн тонн - посол США
Київ • УНН
Майже 1 850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 мільйони тонн вантажів, щоб прогодувати світ і підтримати економіку України.
Майже 1850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 млн тонн вантажів, повідомила у п'ятницю посол США в Україні Бріджит Брінк, яка здійснює візит до Одеси, пише УНН.
Моєю першою зупинкою в Одесі була зустріч з генералом Дейнеко та адміралом Костуром з Одеського регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби. Майже 1850 суден пройшли через Чорноморський коридор, перемістивши 52 млн тонн вантажів, щоб нагодувати світ та підтримати економіку України
"Чудово повернутися до Одеси, перлини Чорного моря - міста, в якому багата культурна спадщина поєднується з силою та рішучістю його мешканців", - вказала пані посол.
Експорт українським морським коридором сягнув 50 млн тонн03.06.24, 13:49 • 16664 перегляди