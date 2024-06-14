Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США
Киев • УНН
Почти 1 850 судов прошли через Черноморский коридор, переместив 52 миллиона тонн грузов, чтобы прокормить мир и поддержать экономику Украины.
Почти 1850 судов прошли через Черноморский коридор, переместив 52 млн тонн грузов, сообщила в пятницу посол США в Украине Бриджит Бринк, которая совершает визит в Одессу, пишет УНН.
Моей первой остановкой в Одессе была встреча с генералом Дейнеко и адмиралом Костуром из Одесского регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы. Почти 1850 судов прошли через Черноморский коридор, переместив 52 млн тонн грузов, чтобы накормить мир и поддержать экономику Украины
"Прекрасно вернуться в Одессу, жемчужину Черного моря - город, в котором богатое культурное наследие сочетается с силой и решимостью его жителей", - указала госпожа посол.
Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн3 июня 2024, 10:49 • 16302 просмотра