Экспорт по Черноморскому коридору достиг 52 млн тонн - посол США

Почти 1850 судов прошли через Черноморский коридор, переместив 52 млн тонн грузов, сообщила в пятницу посол США в Украине Бриджит Бринк, которая совершает визит в Одессу, пишет УНН.

Моей первой остановкой в Одессе была встреча с генералом Дейнеко и адмиралом Костуром из Одесского регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы. Почти 1850 судов прошли через Черноморский коридор, переместив 52 млн тонн грузов, чтобы накормить мир и поддержать экономику Украины - написала Бринк в X.

"Прекрасно вернуться в Одессу, жемчужину Черного моря - город, в котором богатое культурное наследие сочетается с силой и решимостью его жителей", - указала госпожа посол.

Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн