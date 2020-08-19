Експерти вважають, що концесія портів краще приватизації

“Якщо вибирати між двома варіантами: концесія або приватизація, то безумовно краще концесія, тому що концесія передбачає можливість розриву концесійного договору і право власності, власне кажучи, залишається у держави. Це як довгострокове користування, довгострокова оренда”, — прокоментував Віктор Мєдвєдь.

Серед головних плюсів концесії, крім права власності за державою, експерт називає скорочення бюджетних витрат на утримання інфраструктурних об’єктів в той час, як вони розвиваються за рахунок інвестицій з боку концесіонера.

Концесія, на відміну від приватизації, дозволяє уникнути випадків, коли держоб’єкти потрапляють в “погані руки”, говорить в свою чергу доктор економічних наук, професор Олександр Савченко.

“У приватизації можуть бути мінуси, наприклад, Росія може щось приватизувати і закрити. Ось вона часто так робила з підприємствами, які є для неї конкурентними. Алюмінієвий завод, наприклад. Тому є ризики, що підприємство потрапить в погані руки.

Переваги ж концесії: фіксовані вимоги до підприємства, яке бере в управління, наприклад, порт і він виплачує фіксовану суму, якщо він порушує угоду можна його розірвати”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу в концесію порту “Ольвія” (Миколаїв) на цьому тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.