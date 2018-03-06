Експерти розповіли, як дизайн упаковки впливає на вибір алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Ключову роль при виборі алкогольного напою грає дизайн упаковки продукту. Так вважають експерти брендингового агентства KOLORO, передає УНН.
Зазначається, що дизайн упаковки є однією з найважливіших інвестицій для алкогольного бренду. Близько 36% споживачів купують товар під впливом дизайну упаковки, що перевищує результат впливу телевізійної реклами в кілька разів.
"Дизайн етикеток нового продукту привертає 64% споживачів, а 41% споживачів змушує знову повернутися до цієї покупки, перетворюючи їх на постійних шанувальників нового бренду", - йдеться в повідомленні.
Так, експерти виділяють наступні особливості дизайну упаковки товару, що приваблюють покупців алкогольних напоїв:
- Простота, сміливість і ясність в дизайні алкоголю
"Зведені до мінімуму елементи пляшки і етикетки - блискучий хід! А оригінальність задньої етикетки для пляшок, що проглядається через скло, створюючи сміливий і ясний вигляд, забезпечує підвищену привабливість бренду", - запевняють експерти.
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- Ілюзія ручної роботи
"Майже кожен дизайнер любить вставляти в роботу якийсь "свій автограф". Вони роблять це, щоб отримати органічний ефект - особистий зв'язок з покупцем. Створення емоційного зв'язку викликає у покупця відчуття ностальгії і особливе ставлення до продукту", - йдеться в повідомленні.
- Яскравість кольорів етикетки
"Колір завжди був одним з найбільш важливих рішень в області дизайну упаковки. Останнім часом яскраві кольори і яскраві асоціації розігрують свою виставу на полицях алкогольних магазинів і барів", - наголошують експерти.
- Повтор малюнка в дизайні "repeat, please!"
"Хоча ідея фігур, що повторюються, може здатися простою, але це може стати динамічним і дуже переконливим зверненням до покупця при грамотному виконанні. Повторюючи візуальний мотив, який уловлює суть марки, дизайнери надсилають вам потужний сигнал", - йдеться в повідомленні.
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- Вся історія в етикетці
"Кожен дизайн - це історія. Наші серця відгукуються на історії, що дають нам відчуття участі, викликають інтерес і захоплення. Тому дизайнери світових виробників алкоголю стали вміло користуватися такою нашою слабкістю і включати сюжетні ілюстрації в дизайн етикетки", - зазначають експерти.
- Вінтажний дизайн в резонансі з часом
"Такий дизайн алкоголю повертає спогади людям, які вже багато чого пережили і багато що пам'ятають, а заодно задовольняє цікавість молодого покоління, яке бажає досліджувати минуле. Ідея таких брендів - знайти баланс між минулим і сьогоденням, викликати ностальгію, зберігаючи при цьому різкий і сучасний зовнішній вигляд", - йдеться в повідомленні.
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- Стара поштова посилка в сучасному дизайні
"Тенденція паперової упаковки "давнім звичаєм" жваво вривається в ряди скла на прилавках. Вона дарує ностальгію покупцеві з єдиного погляду", - підкреслюють експерти.
Ще одна особливість - "Продаж емоцій".
Покупець завжди радий придбати пляшку алкоголю, який викликає у нього емоції: любов, печаль, радість, страх, гнів або спогади, уточнили експерти.
Як повідомляв УНН, українська горілка вважається однією з кращих в світі. З цієї причини експерти радять вітчизняним покупцям не переплачувати за іноземну етикетку.
"Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо йдеться про горілку, то тут українська продукція посідає найвищі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff за останній рік отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д.
В цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку", - розповів експерт, директор по маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.