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Эксперты рассказали, как дизайн упаковки влияет на выбор алкоголя

Эксперты рассказали, как дизайн упаковки влияет на выбор алкоголя

Киев  •  УНН

 • 14554 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Ключевую роль при выборе алкогольного напитка играет дизайн упаковки продукта. Так считают эксперты брендингового агентства KOLORO, передает УНН.

Отмечается, что дизайн упаковки является одной из важнейших инвестиций для алкогольного бренда. Около 36% потребителей покупают товар под влиянием дизайна упаковки, что превышает результат воздействия телевизионной рекламы в несколько раз.

"Дизайн этикеток нового продукта привлекает 64% потребителей, а 41% потребителей заставляет снова вернуться к этой покупке, превращая их в постоянных почитателей нового бренда", - говорится в сообщении.

Так, эксперты выделяют следующие особенности дизайна упаковки товара, которые привлекают покупателей алкогольных напитков:

- Простота, смелость и ясность в дизайне алкоголя

"Сведенные к минимуму элементы бутылки и этикетки – блестящий ход! А оригинальность задней этикетки для бутылок, что просматривается через стекло, создавая смелый и ясный вид, обеспечивает повышенную привлекательность бренда", - уверяют эксперты.

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- Иллюзия ручной работы

"Почти каждый дизайнер любит вставлять в работу некий "свой автограф". Они делают это, чтобы получить органический эффект – личную связь с покупателем. Создание эмоциональной связи вызывает у покупателя ощущение ностальгии и особое отношение к продукту", - говорится в сообщении.

- Яркость красок этикетки

"Цвет всегда был одним из самых важных решений в области дизайна упаковки. В последнее время яркие цвета и яркие ассоциации разыгрывают свой спектакль на полках алкогольных магазинов и баров", - подчеркивают эксперты.

- Повтор рисунка в дизайне “repeat, please!”

"Хотя идея повторяющихся фигур может показаться простой, но это может стать динамичным и очень убедительным обращением к покупателю при грамотном исполнении. Повторяя визуальный мотив, который улавливает суть марки, дизайнеры посылают вам мощный сигнал", - говорится в сообщении.

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- Вся история в этикетке

"Каждый дизайн - это история. Наши сердца откликаются на истории, что дают нам чувство участия, вызывают интерес и восхищение. Поэтому дизайнеры мировых производителей алкоголя стали умело пользоваться такой нашей слабостью и включать сюжетные иллюстрации в дизайн этикетки", - отмечают эксперты.

- Винтажный дизайн в резонансе со временем

"Такой дизайн алкоголя возвращает воспоминания людям, что уже многое пережили и многое помнят, а заодно удовлетворяет любопытство молодого поколения, желающего исследовать прошлое. Идея таких брендов - найти баланс между прошлым и настоящим, вызывать ностальгию, сохраняя при этом резкий и современный внешний вид", - говорится в сообщении.

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- Старая почтовая посылка в современном дизайне

"Тенденция бумажной упаковки "по старинке" резво врывается в ряды стекла на прилавках. Она дарит ностальгию покупателю с одного взгляда", - подчеркивают эксперты.

Еще одна особенность - "Продажа эмоций".

Покупатель всегда рад приобрести бутылку алкоголя, который вызывает у него эмоции: любовь, печаль, радость, страх, гнев или воспоминания, уточнили эксперты.

Как сообщал УНН, украинская водка считается одной из лучших в мире. По этой причине эксперты советуют отечественным покупателям не переплачивать за иностранную этикетку.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то здесь украинская продукция занимает наивысшие места в мировом рейтинге. Опять же, к примеру, наш бренд водки Medoff за последний год получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому тут точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, - рассказал эксперт, директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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