Эксперты рассказали, как дизайн упаковки влияет на выбор алкоголя

Отмечается, что дизайн упаковки является одной из важнейших инвестиций для алкогольного бренда. Около 36% потребителей покупают товар под влиянием дизайна упаковки, что превышает результат воздействия телевизионной рекламы в несколько раз.

"Дизайн этикеток нового продукта привлекает 64% потребителей, а 41% потребителей заставляет снова вернуться к этой покупке, превращая их в постоянных почитателей нового бренда", - говорится в сообщении.

Так, эксперты выделяют следующие особенности дизайна упаковки товара, которые привлекают покупателей алкогольных напитков:

- Простота, смелость и ясность в дизайне алкоголя

"Сведенные к минимуму элементы бутылки и этикетки – блестящий ход! А оригинальность задней этикетки для бутылок, что просматривается через стекло, создавая смелый и ясный вид, обеспечивает повышенную привлекательность бренда", - уверяют эксперты.

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- Иллюзия ручной работы

"Почти каждый дизайнер любит вставлять в работу некий "свой автограф". Они делают это, чтобы получить органический эффект – личную связь с покупателем. Создание эмоциональной связи вызывает у покупателя ощущение ностальгии и особое отношение к продукту", - говорится в сообщении.

- Яркость красок этикетки

"Цвет всегда был одним из самых важных решений в области дизайна упаковки. В последнее время яркие цвета и яркие ассоциации разыгрывают свой спектакль на полках алкогольных магазинов и баров", - подчеркивают эксперты.

- Повтор рисунка в дизайне “repeat, please!”

"Хотя идея повторяющихся фигур может показаться простой, но это может стать динамичным и очень убедительным обращением к покупателю при грамотном исполнении. Повторяя визуальный мотив, который улавливает суть марки, дизайнеры посылают вам мощный сигнал", - говорится в сообщении.

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- Вся история в этикетке

"Каждый дизайн - это история. Наши сердца откликаются на истории, что дают нам чувство участия, вызывают интерес и восхищение. Поэтому дизайнеры мировых производителей алкоголя стали умело пользоваться такой нашей слабостью и включать сюжетные иллюстрации в дизайн этикетки", - отмечают эксперты.

- Винтажный дизайн в резонансе со временем

"Такой дизайн алкоголя возвращает воспоминания людям, что уже многое пережили и многое помнят, а заодно удовлетворяет любопытство молодого поколения, желающего исследовать прошлое. Идея таких брендов - найти баланс между прошлым и настоящим, вызывать ностальгию, сохраняя при этом резкий и современный внешний вид", - говорится в сообщении.

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- Старая почтовая посылка в современном дизайне

"Тенденция бумажной упаковки "по старинке" резво врывается в ряды стекла на прилавках. Она дарит ностальгию покупателю с одного взгляда", - подчеркивают эксперты.

Еще одна особенность - "Продажа эмоций".

Покупатель всегда рад приобрести бутылку алкоголя, который вызывает у него эмоции: любовь, печаль, радость, страх, гнев или воспоминания, уточнили эксперты.

Как сообщал УНН, украинская водка считается одной из лучших в мире. По этой причине эксперты советуют отечественным покупателям не переплачивать за иностранную этикетку.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то здесь украинская продукция занимает наивысшие места в мировом рейтинге. Опять же, к примеру, наш бренд водки Medoff за последний год получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому тут точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, - рассказал эксперт, директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.