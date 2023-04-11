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Експерти розповіли чому вигоряє металочерепиця та як себе вберегти

Експерти розповіли чому вигоряє металочерепиця та як себе вберегти

Київ • УНН

 • 1162335 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Металочерепиця – популярний матеріал для будівництва будинків, без якого обходиться облаштування сучасної покрівлі, передає УНН.

Окрім безлічі переконливих переваг, якими вона славиться, є й деякі неприємні моменти, з якими можна зіткнутися в ході експлуатації хвилястих листів і це вигоряння. Через вплив яскравого сонця та негативного впливу УФ-променів металеві листи піддаються вигорянню і це у свою чергу позначається на декоративних даних покрівельної конструкції.

З яких причин вигоряє металочерепиця

Як вище було зазначено, основним винуватцем процесу є сонце. Причин, через які відбувається ця неприємність, не так і багато:

• Сильна активність сонця, промені якого викликають потьмарення навіть найстійкіших поверхонь.

• Часта зміна погодних умов, особливо сонця та дощу, що дає додаткове навантаження на покрівельний матеріал та його декоративний шар.

• Перепади температур, що може провокувати ослаблення захисних характеристик полімеру і, як наслідок, втрата вихідного кольору даху.

Крім факторів, на які домогосподар вплинути не може, є й ті, які йому під силу запобігти. І основне це – вибір металочерепиці, технічні характеристики якої недостатньо хороші для того, щоб вона могла успішно використовуватись у спекотному кліматі. Компанія Будстрой пропонує купити металочерепицю, яка надійно захищена від вигоряння, а всі характеристики завжди вказані на нашому сайті.

Який шар відповідає за збереження відтінку

Багатошарова структура металочерепиці має у своєму складі полімерний шар, що наноситься на фінішному виробничому етапі. Функціями полімеру є забезпечення певного відтінку поверхні та захист від:

• Пошкоджень.

• Вигоряння.

• Потьмяніння.

Значить домовласник повинен дуже ретельно вибирати полімерну складову, щоб у майбутньому не дивитися на свій дах з плямами, що вигоріли, або іншими дефектами декоративного шару.

Поради як уберегти дах від вигорання

Після того, як ми розібралися в причинах вигоряння, стало зрозуміло, як уберегти покрівлю від таких неприємностей. Щоб зовнішні дані покрівельної конструкції довгі роки зберігалися, як на початку експлуатації металочерепиці, необхідно:

Купувати тільки ту металочерепицю, захисно-декоративний шар якої має достатню товщину та гарний склад.

Вибирати продукцію з урахуванням кліматичних особливостей регіону, де заплановано експлуатацію матеріалу.

Не економити на покрівельному матеріалі, адже він має багаторічну службу на кілька десятиліть і протягом цього часу дах повинен виглядати презентабельно.

Зупиняти свій вибір на продукції від надійних виробників, які цінують свою репутацію та виробляють лише високоякісні матеріали для покрівлі.

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