Експерти розповіли чому вигоряє металочерепиця та як себе вберегти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Металочерепиця – популярний матеріал для будівництва будинків, без якого обходиться облаштування сучасної покрівлі, передає УНН.
Окрім безлічі переконливих переваг, якими вона славиться, є й деякі неприємні моменти, з якими можна зіткнутися в ході експлуатації хвилястих листів і це вигоряння. Через вплив яскравого сонця та негативного впливу УФ-променів металеві листи піддаються вигорянню і це у свою чергу позначається на декоративних даних покрівельної конструкції.
З яких причин вигоряє металочерепиця
Як вище було зазначено, основним винуватцем процесу є сонце. Причин, через які відбувається ця неприємність, не так і багато:
• Сильна активність сонця, промені якого викликають потьмарення навіть найстійкіших поверхонь.
• Часта зміна погодних умов, особливо сонця та дощу, що дає додаткове навантаження на покрівельний матеріал та його декоративний шар.
• Перепади температур, що може провокувати ослаблення захисних характеристик полімеру і, як наслідок, втрата вихідного кольору даху.
Крім факторів, на які домогосподар вплинути не може, є й ті, які йому під силу запобігти. І основне це – вибір металочерепиці, технічні характеристики якої недостатньо хороші для того, щоб вона могла успішно використовуватись у спекотному кліматі. Компанія Будстрой пропонує купити металочерепицю, яка надійно захищена від вигоряння, а всі характеристики завжди вказані на нашому сайті.
Який шар відповідає за збереження відтінку
Багатошарова структура металочерепиці має у своєму складі полімерний шар, що наноситься на фінішному виробничому етапі. Функціями полімеру є забезпечення певного відтінку поверхні та захист від:
• Пошкоджень.
• Вигоряння.
• Потьмяніння.
Значить домовласник повинен дуже ретельно вибирати полімерну складову, щоб у майбутньому не дивитися на свій дах з плямами, що вигоріли, або іншими дефектами декоративного шару.
Поради як уберегти дах від вигорання
Після того, як ми розібралися в причинах вигоряння, стало зрозуміло, як уберегти покрівлю від таких неприємностей. Щоб зовнішні дані покрівельної конструкції довгі роки зберігалися, як на початку експлуатації металочерепиці, необхідно:
Купувати тільки ту металочерепицю, захисно-декоративний шар якої має достатню товщину та гарний склад.
Вибирати продукцію з урахуванням кліматичних особливостей регіону, де заплановано експлуатацію матеріалу.
Не економити на покрівельному матеріалі, адже він має багаторічну службу на кілька десятиліть і протягом цього часу дах повинен виглядати презентабельно.
Зупиняти свій вибір на продукції від надійних виробників, які цінують свою репутацію та виробляють лише високоякісні матеріали для покрівлі.