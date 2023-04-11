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Эксперты рассказали почему выгорает металлочерепица и как себя уберечь

Эксперты рассказали почему выгорает металлочерепица и как себя уберечь

Киев • УНН

 • 1162334 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Металлочерепица – популярный материал для строительства домов, без которого не обходится обустройство современной кровли, передает УНН.

Помимо множества убедительных преимуществ, которыми она славится, есть и некоторые неприятные моменты, с которыми можно столкнуться в ходе эксплуатации волнистых листов и это выгорание. Из-за влияния яркого солнца и негативного воздействия УФ-лучей металлические листы подвергаются выгоранию и это в свою очередь сказывается на декоративных данных кровельной конструкции.

По каким причинам выгорает металлочерепица

Как выше уже было сказано, основным виновником процесса является солнце. Причин, по которым происходит эта неприятность, не так и много:

• Сильная активность солнца, лучи которого вызывают потускнение даже самых устойчивых поверхностей.

• Частая смена погодных условий, особенно солнца и дождя, что дает дополнительную нагрузку на кровельный материал и его декоративный слой.

• Перепады температур, что может провоцировать ослабление защитных характеристик полимера и, как следствие идет потеря исходного цвета крыши.

Помимо факторов, на которые домовладелец повлиять не может, есть и те, которые ему под силу предотвратить. И основное это - выбор металлочерепицы, технические характеристики которой недостаточно хороши для того, чтобы она могла успешно использоваться в жарком климате. Компания Будстрой предлагает купить металлочерепицу, которая надежно защищена от выгорания, а все характеристики всегда указаны на нашем сайте.

Какой слой отвечает за сохранность оттенка

Многослойная структура металлочерепицы имеет в своем составе полимерный слой, который наносится на финишном производственном этапе. Функциями полимера является обеспечение определенного оттенка поверхности и защита от:

• Повреждений.

• Выгорания.

• Потускнения.

Значит домовладелец должен очень тщательно выбирать полимерную составляющую, чтобы в будущем не смотреть на свою крышу с выгоревшими пятнами или другими дефектами декоративного слоя.

Советы как уберечь крышу от выгорания

После того, как мы разобрались в причинах выгорания, стало понятно, как уберечь кровлю от подобных неприятностей. Чтобы внешние данные кровельной конструкции долгие годы сохранялись, как в самом начале эксплуатации металлочерепицы, необходимо:

Покупать только ту металлочерепицу, защитно-декоративный слой которой имеет достаточную толщину и хороший состав.

Выбирать продукцию с учетом климатических особенностей региона, где запланирована эксплуатация материала.

Не экономить на кровельном материале, ведь ему предстоит многолетняя служба на несколько десятилетий и в течении этого времени крыша должна выглядеть презентабельно.

Останавливать свой выбор на продукции от надежных производителей, которые ценят свою репутацию и производят только высококачественные материалы для кровли.

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