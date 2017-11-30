Експерти не спостерігають зниження продажів на ринку житлової нерухомості

Експерти запевняють, що в даний момент велику кількість непроданих квартир не можна назвати проблемою.

"Ми не спостерігаємо ніякого зниження темпів продажів. Згідно з останніми дослідженнями, більшість забудовників (близько 70%) не відчуває проблем з темпами продажів. Безумовно, ми реєстрували абсолютний рекорд введення в експлуатацію житла в 2016 році в розмірі 20 265 квартир, а за перші 6 місяців 2017 було вже введено в експлуатацію - 15 921 квартира. Але в той же час, з огляду на і первинний, і вторинний ринок житла, в 2016 році було зареєстровано 29 094 угод. Цей показник не включає в себе такі дані, як угоди по інвестиційним і попередніми договорами. Ми очікуємо, що даний показник досягне цієї позначки і в 2017 році. Відповідно, ми не бачимо передумов формування великого пулу нерозпроданих квартир", - відзначає керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Ростислав Симонов.

Також експерти вказують на величезний відкладений попит, який, втім, може реалізуватися тільки після поліпшення економічної ситуації і зростання обсягів іпотечного кредитування в Україні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, про те що найбільший столичний забудовник Холдингова компанія "Київміськбуд" співпрацює з двома банками, що видають іпотечні кредити, це ПАТ "Кристалбанк" і АБ "Укргазбанк". Умови отримання кредиту прості: мати початковий внесок від 30 до 50%, а також підтвердити свою фінансову спроможність виплачувати іпотеку. Що стосується документів, необхідно заповнити анкету, надати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, документи, що підтверджують отримання доходу.

Умови надання іпотечної позики в банках відрізняються. "Кристалбанк" кредитує на строк до 20 років. При цьому, покупцеві необхідно сплатити 50% першого внеску вартості квартири, решту можна взяти на наступних умовах: перший рік - 5%, другий і третій - 7,5%, далі - ставка кредиту складе 24%.

АБ "Укргазбанк" пропонує лояльні умови кредиту на 2 роки (15 місяців) під 7% річних, далі - ставка кредиту складе 24%, але при цьому, банк готовий кредитувати покупців, у яких є 30% вартості об'єкта.