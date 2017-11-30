Эксперты не наблюдают снижения продаж на рынке жилой недвижимости

Эксперты уверяют, что в настоящий момент большое количество непроданных квартир нельзя назвать проблемой.

“Мы не наблюдаем никакого снижения темпов продаж. Согласно последним исследованиям, большая часть застройщиков (около 70%) не испытывает проблем с темпами продаж. Безусловно, мы регистрировали абсолютный рекорд ввода в эксплуатацию жилья в 2016 году в размере 20 265 квартир, а за первые 6 месяцев 2017 было уже введено в эксплуатацию — 15 921 квартира. Но в то же время, учитывая и первичный, и вторичный рынок жилья, в 2016 году было зарегистрировано 29 094 сделок. Этот показатель не включает в себя такие данные, как сделки по инвестиционным и предварительным договорам. Мы ожидаем, что данный показатель достигнет этой отметки и в 2017 году. Соответственно, мы не видим предпосылок формирования большого пула нераспроданных квартир”, — отмечает руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Ростислав Симонов.

Также эксперты указывают на огромный отложенный спрос, который, впрочем, может реализоваться только после улучшения экономической ситуации и роста объемов ипотечного кредитования в Украине.

Напомним, УНН сообщал, о том что крупнейший столичный застройщик Холдинговая компанія “Киевгорстрой” сотрудничает с двумя банками, выдающими ипотечные кредиты, это ПАО “Кристалбанк” и АБ “Укргазбанк”. Условия получения кредита простые: иметь первоначальный взнос от 30 до 50%, а также подтвердить свою финансовую состоятельность выплачивать ипотеку. Что касается документов, необходимо заполнить анкету, предоставить паспорт гражданина Украины и идентификационный код, документы, подтверждающие получение дохода.

Условия предоставления ипотечного займа в банках отличаются. “Кристалбанк” кредитует на срок до 20 лет. При этом, покупателю необходимо оплатить 50% первого взноса стоимости квартиры, остальное можно взять на следующих условиях: первый год — 5%, второй и третий — 7,5%, далее — ставка кредита составит 24%.

АБ “Укргазбанк” предлагает лояльные условия кредита на 2 года (15 месяцев) под 7% годовых, далее — ставка кредита составит 24%, но при этом, банк готов кредитовать покупателей, у которых есть 30% стоимости объекта.