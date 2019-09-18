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Експерт: субсидії уріжуть або скоротять число одержувачів

Експерт: субсидії уріжуть або скоротять число одержувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Передбачені в проекті бюджету України на наступний рік цифри на субсидії для населення, говорять про те, що субсидії або істотно зменшать або скоротять кількість одержувачів. Таку думку в коментарі УНН висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.

"На жаль, є і тривожне зменшення за бюджетною статтею, яка однозначно стосується більшості українських сімей. Це кошти, які виділяються на оплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг! Нагадаю, що в минулому році сума, передбачена на субсидії - була на рівні 70 млрд грн. У першому варіанті Бюджету 2019 року вона була зменшена до 55 млрд, а потім вольовим рішенням за участю Президента Порошенка збільшена до 58 млрд. У наступному році виділяється сума буде ще менше - 47,6 млрд. грн. Відповідно, більшості українських сімей потрібно приготуватися до того, що виділяється їм субсидія буде або сильно урізана, або вони будуть її зовсім позбавлені", - вважає експерт.

Гарбарук нагадав, що станом на кінець серпня борг населення за послуги ЖКГ склав 53 млрд грн.

"Це значно більше ніж сума передбачених на наступний рік субсидій. Також нагадаю, що найбільш кризова ситуація з боргом була в лютому цього року, коли його сума склала 69,4 млрд грн. При цьому, з урахуванням скорочення суми на субсидії при можливому підвищенні цін на газ до передбачених раніше показників за домовленістю з МВФ до 9 800 за тисячу кубів вже цієї осені і до 12 300 грн з 1 січня - більшість з нас чекає чергове затягування поясів і скорочення витрат на власні споживчі потреби", - упевнений експерт.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила, що закладеної в проекті бюджету на 2020 рік суми на субсидії достатньо.

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