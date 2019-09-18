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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49418 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Эксперт: субсидии урежут или сократят число получателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Предусмотренные в проекте бюджета Украины на следующий год цифры на субсидии для населения, говорят о том, что субсидии или существенно урежут или сократят количество получателей. Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

“К сожалению, есть и тревожное уменьшение по бюджетной статье, которая однозначно касается большинство украинских семей. Это средства, выделяемые на оплату льгот и субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг! Напомню, что в прошлом году сумма, предусмотренная на субсидии — была на уровне 70 млрд грн. В первом варианте Бюджета 2019 года она была уменьшена до 55 млрд, а затем волевым решением при участии Президента Порошенко увеличена до 58 млрд. В наступающем году выделяемая сумма будет ещё меньше — 47,6 млрд грн. Соответственно, большинству украинских семей нужно приготовиться к тому, что выделяемая им субсидия будет или сильно урезана, или они будут её вовсе лишены”, — считает эксперт.

Гарбарук напомнил, что состоянием на конец августа долг населения за услуги ЖКХ составил 53 млрд грн.

“Это значительно больше чем сумма предусмотренной на следующий год субсидий. Также напомню, что наиболее кризисная ситуация с долгом была в феврале этого года, когда его сумма составила 69,4 млрд. грн. При этом, с учётом сокращения суммы на субсидии при возможном повышении цен на газ до предусмотренных ранее показателей по договоренности с МВФ до 9 800 грн. за тысячу кубов уже этой осенью и до 12 300 грн с 1 января — большинство из нас ждёт очередное затягивание поясов и сокращение затрат на собственные потребительские нужды”, — уверен эксперт.

Напомним, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что заложенной в проекте бюджета на 2020 год суммы на субсидии достаточно.

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