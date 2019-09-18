В Минсоцполитики заявили, что в Бюджете-2020 денег на субсидии достаточно

"После обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. По сообщениям СМИ, их численность уменьшится на 10%. Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей", - указала Соколовская.

Также она добавила, что расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете 2019 года на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. "То есть, фактически никакого "сокращения" нет", - отметила министр.

"Власть не собирается отказывать получателям субсидий! В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг", - написала Соколовская.

При этом она признала, что если сравнивать с включенными в бюджет на этот год 55,1 млрд грн, заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. "Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей!" - подчеркнула она.

Напомним, в проекте Бюджета-2020 предусмотрели на субсидии 47,6 млрд грн.