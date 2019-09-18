У Мінсоцполітики заявили, що у Бюджеті-2020 грошей на субсидії достатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх отримувачів субсидій - майже 47,63 млрд грн. Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook, передає УНН.
"Після оприлюднення проєкту бюджету на 2020 рік у ЗМІ поширюється інформація про зменшення видатків на субсидії, що призведе до скорочення кількості одержувачів. За повідомленнями медіа, їхня чисельність зменшиться на 10%. Хочу запевнити, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів. Скорочення видатків не призведе до скорочення одержувачів", - вказала Соколовська.
Також вона додала, що видатки на субсидії переглянуто вже у цьому році, і наразі у держбюджеті 2019 року на них заплановано близько 47 млрд грн, яких достатньо. "Тобто, фактично ніякого “скорочення” немає", - зауважила міністр.
"Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій! У проекті Бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг", - написала Соколовська.
При цьому вона визнала, що якщо порівнювати із включеними у бюджет на цей рік 55,1 млрд грн, закладені 47,6 млрд грн – справді менше. "Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно, зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам. Тому ще раз підкреслюю: “скорочення” видатків не призведе до скорочення одержувачів!" - підкреслила вона.
Нагадаємо, у проекті Бюджету-2020 передбачили на субсидії 47,6 млрд грн.