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У проекті Бюджету-2020 передбачили на субсидії 47,6 млрд грн

У проекті Бюджету-2020 передбачили на субсидії 47,6 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2020 рік закладено 47,6 млрд грн на субсидії. Про це на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.

“У проекті бюджету на 2020 рік закладено 47,6 млрд грн на субсидії”, — сказала Маркарова, запевнивши, що всі, хто потребує — субсидії отримають.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук також додав, що в законопроекті про бюджет на 2020 рік істотних змін щодо субсидій не буде.

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“Політика цього уряду полягає в тому, щоб забезпечити людей, для яких самостійна сплата по комунальним послугам є дуже важким тягарем. Тому принцип розподілу та визначення субсидій ми зараз не змінюємо. Змінюється лише незначною мірою цифри та числа, які виділені на забезпечення цієї програми”, — сказав Гончарук.

За його словами, коли відбудеться презентація парламенту програми діяльності уряду та після її підтримки, схвалення, можливо трохи зміниться дизайн цієї програми.

"Ми працюємо над тим, як зробити її ефективнішою", - зазначив він.

Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що в Україні востаннє планують Бюджет лише на один рік.

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