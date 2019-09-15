В проекте Бюджета-2020 предусмотрели на субсидии 47,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на субсидии. Об этом на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.
"В проекте бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на субсидии", - сказала Маркарова, заверив, что все, кто нуждается - субсидии получат.
Премьер-министр Алексей Гончарук также добавил, что в законопроекте о бюджете на 2020 год существенных изменений по субсидиям не будет.
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"Политика этого правительства заключается в том, чтобы обеспечить людей, для которых самостоятельная уплата по коммунальным услугам является очень тяжелым бременем. Поэтому принцип распределения и определение субсидий мы сейчас не меняем. Меняются лишь незначительно цифры и числа, предназначенные для обеспечения этой программы", - сказал Гончарук.
По его словам, когда состоится презентация парламенту программы деятельности правительства и после ее поддержки, одобрения, возможно немного изменится дизайн этой программы.
"Мы работаем над тем, как сделать ее более эффективной", - отметил он.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в Украине в последний раз планируют Бюджет только на один год.