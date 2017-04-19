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Експерт розповів, як перевірити якість горілчаних напоїв вдома

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні, коли ринок сурогатної алкогольної продукції перевищує ринок легальних напоїв, українцям можуть стати у нагоді “народні” методи тестування алкоголю на відповідність якісним характеристикам. І якщо у дієвості окремих таких методів експерти сумніваються, то деякі з них, на кшталт заморозки горілки чи перевірки її вогнем, дійсно можуть допомогти визначити небезпечну підробку. Про це у коментарі УНН розповів експерт, директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.

Так, зокрема серед "народних" методів перевірки якості алкоголю можна побачити пораду зважити літрову пляшку горілки. Якщо напій якісний і залитий у брендову тару, то вага такої пляшки, начебто, має становити 953 грами.

“Щодо ваги пляшки, я би не погодився, бо сьогодні всі використовують різні фірмові пляшки, і їх вага, думаю, буде різнитися. Тому якщо говорити про пляшку, то краще звернути увагу на її якість, на наявність фірмових логотипів, на етикетку і фарби, якими вона надрукована. Також на акцизну марку і на ковпачок.

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Брендові вироби мають декілька ступенів захисту від підробок. Наприклад, бренд "Медофф" використовує у своїх пляшках ковпачки, які неможливо використати повторно. А після відкриття пляшки навколо "горлечка" з’являється червоне кільце.

Щодо тестування (горілки - ред.) шляхом замороження. Тут є рація. Якісна горілка не містить домішок води, і не стане кристалізуватися. Після охолодження вона буде "тягнутися" під час наливання до чарки.

Також маю погодитися і з тестом на горіння. Якщо у продукті є метиловий спирт, то він одразу дасть про себе знати. Горітиме така горілка не синім, як це має бути, а зеленим полум’ям”, — розповів О.Безуглий.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці неефективно борються з фальсифікатом алкоголю через корупційну складову.

Також нагадаємо, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

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