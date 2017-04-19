Експерт розповів, як перевірити якість горілчаних напоїв вдома

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні, коли ринок сурогатної алкогольної продукції перевищує ринок легальних напоїв, українцям можуть стати у нагоді “народні” методи тестування алкоголю на відповідність якісним характеристикам. І якщо у дієвості окремих таких методів експерти сумніваються, то деякі з них, на кшталт заморозки горілки чи перевірки її вогнем, дійсно можуть допомогти визначити небезпечну підробку. Про це у коментарі УНН розповів експерт, директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.