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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20926 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81441 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141527 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111303 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113095 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110301 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Эксперт рассказал, как проверить качество алкогольных напитков дома

Эксперт рассказал, как проверить качество алкогольных напитков дома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня, когда рынок суррогатной алкогольной продукции превышает рынок легальных напитков, украинцам могут пригодиться "народные" методы тестирования алкоголя на соответствие качественным характеристикам. И если в действенности отдельных таких методов эксперты сомневаются, то некоторые из них, вроде заморозки водки или проверки ее огнем, действительно могут помочь определить опасную подделку. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Так, в частности среди “народных” методов проверки качества алкоголя можно встретить совет взвесить литровую бутылку водки. Если напиток качественный и залит в брендовую тару, то вес такой бутылки, вроде как должен составлять 953 грамма.

“О веса бутылки, я бы не согласился, потому что сегодня все используют различные фирменные бутылки, и их вес, думаю, будет различаться. Поэтому если говорить о бутылке, то лучше обратить внимание на ее качество, наличие фирменных логотипов на этикетку и краски, которыми она напечатана. Также на акцизную марку и на колпачок.

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Брендовые изделия имеют несколько степеней защиты от подделок. Например, бренд „Мэдофф“ использует в своих бутылках колпачки, которые невозможно использовать повторно. А после открытия бутылки вокруг „горлышка“ появляется красное кольцо.

По тестированию (водки — ред.) путем замораживания. Здесь есть смысл. Качественная водка не содержит примесей воды и не станет кристаллизоваться. После охлаждения она будет „тянуться“ во время налива к рюмке.

Также должен согласиться и с тестом на горение. Если в продукте есть метиловый спирт, то он сразу даст о себе знать. Гореть такая водка будет не синим, как это должно быть, а зеленым пламенем”, - рассказал А.Безуглый.

Напомним, как сообщал УНН, правоохранители неэффективно борются с фальсификатом алкоголя через коррупционную составляющую.

Также напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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