Эксперт рассказал, как проверить качество алкогольных напитков дома

Так, в частности среди “народных” методов проверки качества алкоголя можно встретить совет взвесить литровую бутылку водки. Если напиток качественный и залит в брендовую тару, то вес такой бутылки, вроде как должен составлять 953 грамма.

“О веса бутылки, я бы не согласился, потому что сегодня все используют различные фирменные бутылки, и их вес, думаю, будет различаться. Поэтому если говорить о бутылке, то лучше обратить внимание на ее качество, наличие фирменных логотипов на этикетку и краски, которыми она напечатана. Также на акцизную марку и на колпачок.

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Брендовые изделия имеют несколько степеней защиты от подделок. Например, бренд „Мэдофф“ использует в своих бутылках колпачки, которые невозможно использовать повторно. А после открытия бутылки вокруг „горлышка“ появляется красное кольцо.

По тестированию (водки — ред.) путем замораживания. Здесь есть смысл. Качественная водка не содержит примесей воды и не станет кристаллизоваться. После охлаждения она будет „тянуться“ во время налива к рюмке.

Также должен согласиться и с тестом на горение. Если в продукте есть метиловый спирт, то он сразу даст о себе знать. Гореть такая водка будет не синим, как это должно быть, а зеленым пламенем”, - рассказал А.Безуглый.

Напомним, как сообщал УНН, правоохранители неэффективно борются с фальсификатом алкоголя через коррупционную составляющую.

Также напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.