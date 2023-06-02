Експерт розповів про вимоги до бомбосховищ та про те, чому підвал "хрущівки" це не укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Не всі приміщення, які позначені як бомбосховища чи укриття, є такими. Наприклад, підвал звичайної «хрущівки» не є укриттям, хоча часто такі підвали позначені як укриття. Про це в інтерв’ю УНН розповів експерт з питань житлово-комунального господарства і благоустрою Олег Попенко.
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«У хрущівках, старих будинках, у яких звичайний підвал і не бетонований – це не може вважатись взагалі сховищем, бо людей там просто засипле. Хоча у Києві десятки стрілочок наклеєні, що сховища розташовані у такому будинку в підвалі», - пояснив експерт.
Деталі
За словами Попенка, краще підходять підвали деяких сучасних будинків, але вони не розраховані на тривале перебування людей, адже є проблеми з вентиляцією, немає води.
«Там термін знаходження людей добу – півтори. А далі чисто фізично неможливо там буде перебувати, там не буде повітря», - зазначив експерт.
Він пояснив, що до бомбосховищ та укриттів є ціла низка вимог. Зокрема, у бомбосховищах має бути 2 виходи, система вентиляції, система резервуару з водою, має бути прописано, на який період та скільки людей може прийняти сховище, на скільки часу повинно вистачити у сховищі води та кисню.
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