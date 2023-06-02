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Експерт розповів про вимоги до бомбосховищ та про те, чому підвал "хрущівки" це не укриття

Експерт розповів про вимоги до бомбосховищ та про те, чому підвал "хрущівки" це не укриття

Київ • УНН

 • 671603 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Не всі приміщення, які позначені як бомбосховища чи укриття, є такими. Наприклад, підвал звичайної «хрущівки» не є укриттям, хоча часто такі підвали позначені як укриття. Про це в інтерв’ю УНН розповів експерт з питань житлово-комунального господарства і благоустрою Олег Попенко.

Цитата

«У хрущівках, старих будинках, у яких звичайний підвал і не бетонований – це не може вважатись взагалі сховищем, бо людей там просто засипле. Хоча у Києві десятки стрілочок наклеєні, що сховища розташовані у такому будинку в підвалі», - пояснив експерт.

Деталі

За словами Попенка, краще підходять підвали деяких сучасних будинків, але вони не розраховані на тривале перебування людей, адже є проблеми з вентиляцією, немає води.

«Там термін знаходження людей добу – півтори. А далі чисто фізично неможливо там буде перебувати, там не буде повітря», - зазначив експерт.

Він пояснив, що до бомбосховищ та укриттів є ціла низка вимог. Зокрема, у бомбосховищах має бути 2 виходи, система вентиляції, система резервуару з водою, має бути прописано, на який період та скільки людей може прийняти сховище, на скільки часу повинно вистачити у сховищі води та кисню.

Більше читайте в інтерв’ю Експерт про вимоги та стан бомбосховищ: на паркінг вас можуть і не пустити, і будуть цілком праві.

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