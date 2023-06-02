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Эксперт рассказал о требованиях к бомбоубежищам и о том, почему подвал "хрущевки" это не укрытие

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Не все помещения, обозначенные как бомбоубежища или укрытия, являются таковыми. Например, подвал обычной «хрущевки» не является укрытием, хотя часто такие подвалы обозначены как укрытия. Об этом в интервью УНН рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Олег Попенко.

Цитата

«В хрущевках, старых домах, в которых обычный подвал и не бетонированный – это не может считаться вообще убежищем, потому что людей там просто засыплет. Хотя в Киеве десятки стрелочек наклеены, что убежища расположены в таком доме в подвале», - пояснил эксперт.

Детали

По словам Попенко, лучше подходят подвалы некоторых современных домов, но они не рассчитаны на длительное пребывание людей, ведь есть проблемы с вентиляцией, нет воды.

«Там срок нахождения людей сутки – полтора. А дальше чисто физически невозможно там будет находиться, там не будет воздуха», - отметил эксперт.

Он пояснил, что к бомбоубежищам и укрытиям есть целый ряд требований. В частности, в бомбоубежищах должно быть 2 выхода, система вентиляции, система резервуара с водой, должно быть прописано, на какой период и сколько людей может принять убежище, на сколько времени должно хватить в убежище воды и кислорода.

Больше читайте в интервью Эксперт о требованиях и состоянии бомбоубежищ: на паркинг вас могут и не пустить, и будут совершенно правы.

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