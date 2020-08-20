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Експерт розповів, чому Коломойський "підсижує" міністра енергетики

Експерт розповів, чому Коломойський "підсижує" міністра енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Останні події на енергоринку, а саме - мітинг атомників під Кабміном з вимогою звільнити Ольгу Буславець з посади керівника Міненерго - називають інтригами бізнесмена Ігоря Коломойського. Він давно бачить в кріслі міністра енергетики свою людину. Чим це загрожує, розповів УНН експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

"Він давно намагається і буде продовжувати пробувати розхитати крісло міністра, аби у нього сів той же Олег Семінський (заступник голови енергетичного комітету ВР, - ред.). Бо, в принципі, Семінський залишається в обоймі групи Коломойського. Це робиться тому, що Коломойський розглядає ринок енергетики через призму необхідних для себе цілей, які треба реалізувати. І це не є правильно", - каже експерт.

Традиційно восени в Україні ростуть ціни на електроенергію, каже Корольчук. Економічно обґрунтовано, разом зі зростанням цін на енергоносії. Нападки групи Коломойського на в. о. міністра підкріплені бажанням бізнесмена платити за електроенергію нижче ринкової ціни, вважає Корольчук.

"Вони готуються до зростання цін і хочуть взяти під контроль цей напрямок", - додає він.

Якщо міністерство енергетики очолить "людина Коломойського" – галузь приречена на провал, прогнозує експерт.

"Не важливо, хто це буде – Семінський, чи хтось інший. Але якщо це буде людина, близька до Коломойського – це буде мати негативний ефект.

Думаю, що Коломойському краще шукати компроміси з діючим міністром, а не проштовхувати свою людину. Але, розуміючи його позицію, це навряд чи станеться", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли про схеми Коломойського на "Центренерго", який тепер заявляє про брак коштів напередодні опалювального сезону.

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