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Експерт про вимоги та стан бомбосховищ: на паркінг вас можуть і не пустити, і будуть цілком праві

Експерт про вимоги та стан бомбосховищ: на паркінг вас можуть і не пустити, і будуть цілком праві

Київ • УНН

 • 2703334 перегляди

В Україні досі немає єдиної системи підпорядковування і нагляду за бомбосховищами

КИЇВ. 2 червня. УНН. Україну сколихнула трагедія, що сталася в Києві, коли троє людей, серед яких і дитина, немаючі змоги сховатися в укритті, загинули в результаті падіння уламків ворожої ракети.

Ця трагедія, ще раз підсвітила проблему закритих укриттів, а також їх недостатню кількість та відповідність вимогам не лише законодавства, а й викликам часу.

Про сховища та їхній стан УНН поспілкувався з експертом з питань житлово-комунального господарства і благоустрою Олег Попенко.

- Кому підпорядковуються бомбосховища та на якому рівні регулюються вимоги до них?

Давайте розділимо, у нас є бомбосховища та укриття. Є звичайні бомбосховища, які як громадські приміщення прирівнюються до звичайних бомбосховищ, це наприклад, метро, але це не є по-факту бомбосховищем. Бомбосховища регулюються, у нас є і ДБН (державно будівельні норми будівництва) і маса державних документів.

До війни питання обладнання і контролю у бомбосховищах були на рівні місцевого самоврядування. Взагалі, в Україні повністю зруйнована система цивільної безпеки, її як зруйнували у 14-15 році, підпорядковуючи різним міністерствам по декілька разів так і сьогодні у нас нема єдиної системи підпорядковування і нагляду за бомбосховищами.

Незважаючи, що вже другий рік йде повномасштабна війна, а це все рівно ніяк не врегульовано. Хоча, як на мене, вже давно повинні бути визначені відповідальні особи. Тому, як на мене, сьогодні відповідальність залишається на органах місцевого самоврядування. Але знову є одне АЛЕ, у багатьох містах створенні, так звані, військові адміністрації і тут повноваження повинні бути прописані. Бо, чесно зрозуміти, хто і за що відповідає у Києві надскладно. Є і голова районної військової адміністрації, і є мер Києва, але загинули люди і з ними ще дитина 9 років.

- Які загальні вимоги до бомбосховищ?

Це прописано на декільках сторінках. Скажу вам декілька:

  • у бомбосховищах повинно бути 2 виходи;
  • повинна бути система вентиляції;
  • система резервуару з водою;
  • повинно бути прописано, на який період та скільки людей може прийняти сховище;
  • на скільки часу повинно вистачити у сховищі води, кисню.

Взагалі, система бомбосховищ у нас будувалась у 75-76 році. Коли я працював у Києві бомбосховища були на балансі комунальної керуючої компанії. Тоді нічого не встановлювалось та не ремонтувалось, на них кошти не виділялись. Але у нас бомбосховища, які є у Києві, не можуть прийняти і 5% населення Києва. Тут ще потрібно розуміння куди йти людям, бо бомбосховища це добре, але в нас їх нема. А які є, то вони називаються природними бомбосховищами, але до деяких районах Києва до метро потрібно годину бігти, а ракета летить 8-9 хвилин.

- А чи можна вважати паркінги бомбосховищем?

Так, можна. Але доступу до всіх паркінгі нема.

- Чи можна вважати підвали будинків сховищами?

В хрущівках, старих будинках, у яких звичайний підвал і не бетонований – це не може вважатись взагалі сховищем, бо людей там просто засипле. Хоча у Києві десятки стрілочок наклеєні, що сховища розташовані у такому будинку в підвалі.

- А якщо брати підвали сучасних будинків?

У підвалах сучасних будинків дійсно можна перебувати, але там немає вентиляції, там немає води, там термін знаходження людей добу – півтори. А далі чисто фізично неможливо там буде перебувати, там не буде повітря.

- Взагалі, на паркінги повинні пускати людей?

Якщо цей паркінг або підвал визначений сховищем, вони зобов’язані пускати туди людей. Якщо не визначено, вони можуть відмовити і будуть абсолютно праві.

- А можете розповісти про це визначення – статус сховища? Як його отримати?

Визначання – це наказ, підпис власників цього приміщення. Але тут виникає юридичний казус. Потрібно розуміти, що у багатоквартирному будинку не один власник, є управитель, це може бути ОСББ, і визначення сховища і доведення до уповноважених осіб, це досить така складна юридична історія.

- У чому вона складна?

Наприклад, якщо нема ОСББ, а є управитель, то управитель не має права дати доступ до сховища без підпису усіх співвласників багатоквартирного будинку, а такі рішення у будинках приймаються на загальних зборах, а зробити загальні збори у наш час неможливо. Тому це досить складна процедура, аби усе зібрати і провести.

- А щодо бомбосховищ радянських часів, вони придатні для того щоб туди спускатись та перебувати якийсь час?

Для цього їх потрібно було б перевірити ще з початку війни. А з власного досвіду скажу, я працював із заступником директора Дарницького району з питань фінансів. І за 3 роки у нас на балансі були бомбосховища радянські, так от, за 3 роки ні копійки на них не виділяли і вони були у непридатному стані для того щоб люди там перебували. Але з початку 19 року я не знаю. Знаю, що кошти точно виділялись, а чи привели їх до ладу – я глибоко сумніваюсь.

- Чи багато у Києві бомбосховищ, які відповідають усім нормам?

Вони є, які відповідають нормам ДБН, а чи всередині усе організовано, чи почищена вентиляція, чи завезена вода, чи є місця для сидіння, чи є медичний працівник – ось тут я глибоко сумніваюсь. По нормам ДБН сховище витримає приліт, але чи є там усе підготовлене всередині - сумніваюся.

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