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Эксперт о требованиях и состоянии бомбоубежищ: на паркинг вас могут и не пустить, и будут совершенно правы

Киев • УНН

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В Украине до сих пор нет единой системы подчинения и надзора за бомбоубежищами

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украину всколыхнула трагедия, произошедшая в Киеве, когда три человека, среди которых и ребенок, не имея возможности укрыться в укрытии, погибли в результате падения обломков вражеской ракеты.

Эта трагедия, еще раз подсветила проблему закрытых укрытий, а также их недостаточное количество и соответствие требованиям не только законодательства, но и вызовам времени.

О хранилищах и их состоянии УНН пообщался с экспертом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Олег Попенко.

- Кому подчиняются бомбоубежища и на каком уровне регулируются требования к ним.

Давайте разделим, у нас есть бомбоубежища и укрытия. Есть обычные бомбоубежища, которые как общественные помещения приравниваются к обычным бомбоубежищам, это например, метро, но это не является по-факту бомбоубежищем. Бомбоубежища регулируются, у нас есть и ГСН (государственно строительные нормы строительства) и масса государственных документов.

До войны вопросы оборудования и контроля в бомбоубежищах были на уровне местного самоуправления. Вообще, в Украине полностью разрушена система гражданской безопасности, ее как разрушили в 14-15 году, подчиняя разным министерствам по несколько раз так и сегодня у нас нет единой системы подчинения и надзора за бомбоубежищами.

Несмотря на то, что уже второй год идет полномасштабная война, а это все равно никак не урегулировано. Хотя, как по мне, уже давно должны быть определены ответственные лица. Поэтому, как по мне, сегодня ответственность остается на органах местного самоуправления. Но опять есть одно НО, во многих городах созданы, так называемые, военные администрации и здесь полномочия должны быть прописаны. Потому что, честно понять, кто и за что отвечает в Киеве сверхсложно. Есть и глава районной военной администрации, и есть мэр Киева, но погибли люди и с ними еще ребенок 9 лет.

- Какие общие требования к бомбоубежищам?

Это прописано на нескольких страницах. Скажу вам несколько:

  • в бомбоубежищах должно быть 2 выхода;
  • должна быть система вентиляции;
  • система резервуара с водой;
  • должно быть прописано, на какой период и сколько людей может принять убежище;
  • на сколько времени должно хватить в хранилище воды, кислорода.

Вообще, система бомбоубежищ у нас строилась в 75-76 году. Когда я работал в Киеве бомбоубежища были на балансе коммунальной управляющей компании. Тогда ничего не устанавливалось и не ремонтировалось, на них средства не выделялись. Но у нас бомбоубежища, которые есть в Киеве, не могут принять и 5% населения Киева. Здесь еще нужно понимание куда идти людям, потому что бомбоубежища это хорошо, но у нас их нет. А какие есть, то они называются естественными бомбоубежищами, но в некоторых районах Киева до метро нужно час бежать, а ракета летит 8-9 минут.

- А можно ли считать паркинги бомбоубежищем?

Да, можно. Но доступа ко всем паркингам нет.

- Можно ли считать подвалы домов убежищами?

В хрущевках, старых домах, в которых обычный подвал и не бетонированный – это не может считаться вообще убежищем, потому что людей там просто засыплет. Хотя в Киеве десятки стрелочек наклеены, что убежища расположены в таком доме в подвале.

- А если брать подвалы современных домов?

В подвалах современных домов действительно можно находиться, но там нет вентиляции, там нет воды, там срок нахождения людей сутки – полтора. А дальше чисто физически невозможно там будет находиться, там не будет воздуха.

- Вообще, на паркинги должны пускать людей?

Если этот паркинг или подвал определен убежищем, они обязаны пускать туда людей. Если не определен, они могут отказать и будут абсолютно правы.

- А можете рассказать об этом определении – статус убежища. Как его получить?

Определение – это приказ, с подписью владельцев этого помещения. Но здесь возникает юридический казус. Нужно понимать, что в многоквартирном доме не один собственник, есть управляющий, это может быть ОСМД, и определение хранилища и доведение до уполномоченных лиц, это достаточно такая сложная юридическая история.

- В чем она сложная?

Например, если нет ОСМД, а есть управляющий, то управляющий не имеет права дать доступ к убежищу без подписи всех совладельцев многоквартирного дома, а такие решения в домах принимаются на общем собрании, а сделать общее собрание в наше время невозможно. Поэтому это достаточно сложная процедура, чтобы все собрать и провести.

- А что касается бомбоубежищ советских времен, они пригодны для того чтобы туда спускаться и находиться некоторое время?

Для этого их нужно было бы проверить еще с начала войны. А из собственного опыта скажу, я работал с заместителем директора Дарницкого района по вопросам финансов. И за 3 года у нас на балансе были бомбоубежища советские, так вот, за 3 года ни копейки на них не выделяли и они были в непригодном состоянии для того, чтобы люди там находились. Но с начала 19 года я не знаю. Знаю, что средства точно выделялись, а привели ли их в порядок – я глубоко сомневаюсь.

- Много ли в Киеве бомбоубежищ, которые соответствуют всем нормам?

Они есть, которые соответствуют нормам ДБН, а внутри все организовано, почищена ли вентиляция, завезена ли вода, есть ли места для сидения, есть ли медицинский работник – вот здесь я глубоко сомневаюсь. По нормам ГСН хранилище выдержит прилет, но есть ли там все подготовленное внутри - сомневаюсь.

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