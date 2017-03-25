Експерт: первинний ринок житлової нерухомості починає витискати вторинний

Він дав прогноз щодо розвитку ринку первинної нерухомості.

“Первинний ринок нерухомості буде розвиватися наступним чином: в цьому році буде набагато більше квартир введених у експлуатацію. Тобто, якщо раніше забудовник продавав квартири всі на етапі будівництва, тобто поки зводиться комплекс, то зараз він (забудовник — ред.) буде на вторинний ринок виходити. І цей відсоток (квартир у готових нових будинках, виставлених на продаж — ред.) збільшиться. Тому первинний ринок почне давити потроху вторинний”, — вважає експерт.

Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування та збереження накопичень для населення, особливо в умовах кризи банківської системи.

Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” має вже понад 60-річну історію успішної реалізації проектів. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, і іншого бути не може.

“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — зазначив І.Кушнір.