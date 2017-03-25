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Эксперт: первичный рынок жилой недвижимости начинает вытеснять вторичный

Эксперт: первичный рынок жилой недвижимости начинает вытеснять вторичный

Киев  •  УНН

 • 13428 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Большое количество предложений новостроек на рынке жилой недвижимости столицы постепенно приводит к тому, что первичный рынок начинает давить на вторичный. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

Он дал прогноз по развитию рынка первичной недвижимости.

"Первичный рынок недвижимости будет развиваться следующим образом: в этом году будет гораздо больше квартир введенных в эксплуатацию. То есть, если раньше застройщик продавал квартиры все на этапе строительства, то есть пока возводится комплекс, то сейчас он (застройщик - ред.) будет на вторичный рынок выходить. И этот процент (квартир в готовых новых домах, выставленных на продажу - ред.) увеличится. Поэтому первичный рынок начнет давить понемногу вторичный", - считает эксперт.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже более 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.

 

 

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