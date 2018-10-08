Експерт назвав АЧС однією із загроз розвитку світового свинарства

Серед передумов для розвитку українського свинарства експерт назвав дешеву кормову сировину, населення, яке готове працювати в галузі, а також достатню кількість територій для будівництва нових свинокомплексів.

“Перед сучасним свинарством стоїть завдання нагодувати населення планети, що зростає, а також заповнити "пробіли" у виробництві, спричинені вимогами до добробуту тварин та жорсткими екологічними нормами (ЄС). Відтак, свинину треба десь виробляти. В України, як держави, яка знаходиться у "зерновому поясі" Європи є для цього всі можливості. Як швидко це станеться — залежить від політичної та економічної стабільності в країні”, — сказав Грей.

Втім, сьогодні свинарство України та світу має 5 ключових викликів, з якими має боротися. Першим серед них експерт назвав африканську чуму свиней.

“Активне поширення хвороби вносить сум’яття та непевність у роботу операторів свинарської галузі. До всього, наразі не існує дієвої вакцини проти АЧС”, — пояснив Грей.

Другим викликом є брак кваліфікованих кадрів, зауважив експерт.

“Часто, різниця між середньостатистичним та найкращим господарством — значна, зокрема й через працівників. Відтак, є потреба покращувати кваліфікацію персоналу, адже від цього залежить успіх виробництва”, — вважає Грей.

Третій виклик — брак висококласної генетики.

“Багато ферм намагаються вирішувати генетичні питання своїми силами — запускають внутрішні програми тощо. Та всі вони значно менш ефективні ніж закупівля високоякісної генетики”, — сказав Грей.

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Четвертим та п’ятим викликом є лобіювання добробуту поголів’я та так звані м’ясні якості свинини, зауважив експерт.

“Регіони/країни, які встановили жорсткі правила щодо благополуччя с.-г. тварин, як правило, мають високу вартість виробництва такої продукції, але недостатньо споживачів, які готові платити більше за цей вид м’яса. Встановлення жорсткіших правил щодо добробуту "вилилося" у зниження виробництва свинини майже на 50%”, — пояснив він.

“Завоювати ринок із продуктом, якість якого "не дуже" — доволі складно”, — підсумував експерт.

Як писав УНН, АЧС вразила вже десять країн ЄС.

В Україні ж хвороба не вщухає вже п’ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому — вже більше 120.

Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.

Фермерські громадські організації звинувачують владу в бездіяльності.

“Державою не ведеться ефективна робота по депопуляції диких свиней, як це, наприклад, робиться у наших сусідів — Естонії або Латвії ... Ще раз апелюю до Мінагрополітики перейти від слів до справи. У ситуації, що склалася потрібно реагувати максимально швидко і реалізувати державну стратегію подолання АЧС в Україні в найкоротші терміни”, — заявила з цього питання голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар.