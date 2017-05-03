Експерт: кардинального скорочення фіндопомоги Україні з боку США не очікується

“Адміністрація президента (Дональда — ред.) Трампа може пропонувати (скоротити обсяги надання фінансової допомоги — ред.), а остаточне рішення приймає Конгрес США. І тому в процесі розгляду можуть бути і будуть, швидше за все, внесені серйозні корективи не тільки щодо України. Тому я не робив би на основі цього апокаліптичних прогнозів про погіршення стану відносин. Просто мова йде про реалії нової американської політики, коли американська допомога не буде як саме собою зрозуміле явище. Тому в подальшому це стане предметом на різних рівнях двосторонніх перемовин, оскільки обсяги допомоги тим чи іншим країнам не надаються просто так. Вони виходять з того, які відносини з тими чи іншими країнами і які спільні завдання на користь обом сторонам, але передусім Сполученим Штатам, можуть бути зроблені за рахунок тих коштів, які виділялися”, — сказав М.Гончар.

Йдеться про бюджетну пропозицію, наголосив М.Гончар, а не про ухвалений бюджет. “Питання можливого, підкреслюю — можливого скорочення фінансування, стосується не тільки України, а практично усіх країн, які є традиційними донорами американської допомоги. Подібні пропозиції в дусі політики, пропонованої президентом Трампом, мовляв нічого не має бути безкоштовного, і якщо йдеться про американську допомогу, то Америка має бачити, що вона з того отримає, тому тут не можна сказати, що це вибірковий підхід саме для України”, — сказав М.Гончар.

Також експерт підкреслив, що “далекий від думки, що буде кардинальне скорочення фінансування” для надання підтримки.

“Те, що воно буде, це очевидний факт, але в руслі нинішньої політики американської адміністрації”, — сказав експерт.

Він також додав, що у США бюджетний рік не збігається з календарним, він розпочнеться з жовтня поточного року, а отже в України ще є час провести перемовини з американською владою та спробувати вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ оприлюднила інформацію, згідно з якою проектом бюджету Сполучених Штатів Америки передбачається, що у 2018 році буде суттєво скорочене надання американської допомоги багатьом державам, зокрема і Україні. За даними ЗМІ, фінансування може бути зменшене на 68,8%.

Посольство України в США висловило позицію з приводу скорочення фінансової допомоги.