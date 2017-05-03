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Эксперт: кардинального сокращения финансовой помощи Украине со стороны США не ожидается

Киев • УНН

 • 18222 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Возможное сокращение предоставления финансовой помощи Соединенных Штатов Америки среди других стран и Украины не говорит об ухудшении отношений между Киевом и Вашингтоном и, скорее всего, будет пересмотрено. Такое мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН высказал политолог, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

Эксперт: кардинального сокращения финансовой помощи Украине со стороны США не ожидается

"Администрация президента (Дональда - ред.) Трампа может предлагать (сократить объемы предоставления финансовой помощи - ред.), а окончательное решение принимает Конгресс США. И поэтому в процессе рассмотрения могут быть и будут, скорее всего, внесены серьезные коррективы не только в отношении Украины. Поэтому я не делал на основе этого апокалиптических прогнозов об ухудшении состояния отношений. Просто речь идет о реалиях новой американской политики, когда американская помощь не будет как само собой разумеющееся явление. Поэтому в дальнейшем это станет предметом на разных уровнях двусторонних переговоров, поскольку объемы помощи тем или иным странам не предоставляются просто так. Они исходят из того, какие отношения с теми или иными странами и совместные задачи на пользу обеим сторонам, но прежде всего Соединенным Штатам, могут быть сделаны за счет тех средств, которые выделялись", - сказал М.Гончар.

Речь идет о бюджетном предложении, отметил М.Гончар, а не о принятом бюджете. "Вопрос возможного, подчеркиваю - возможного сокращения финансирования, касается не только Украины, но практически всех стран, которые являются традиционными донорами американской помощи. Подобные предложения в духе политики, предлагаемой президентом Трампом, мол ничего не должно быть бесплатного, и если речь идет об американской помощи, то Америка должна видеть, что она с того получит, поэтому здесь нельзя сказать, что это выборочный подход именно для Украины", - сказал М.Гончар.

Также эксперт подчеркнул, что "далек от мысли, что будет кардинальное сокращение финансирования" для оказания поддержки.

"То, что оно будет, это очевидный факт, но в русле нынешней политики американской администрации", - сказал эксперт.

Он также добавил, что в США бюджетный год не совпадает с календарным, он начнется с октября текущего года, а значит у Украины еще есть время провести переговоры с американскими властями и попытаться повлиять на ситуацию.

Напомним, ранее ряд СМИ обнародовал информацию, согласно которой проектом бюджета Соединенных Штатов Америки предполагается, что в 2018 году будет существенно сокращено предоставления американской помощи многим государствам, в том числе и Украине. По данным СМИ, финансирование может быть уменьшено на 68,8%.

Посольство Украины в США выразило позицию по поводу сокращения финансовой помощи.

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