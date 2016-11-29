Експерт: іпотечне кредитування посилить інвестиційну привабливість економіки

На думку експерта, на сьогодні майно в Україні як чинник економічного розвитку фактично виключене із економічного обороту.

“Навіть пересічна людина якщо вона і має якусь нерухомість — вона не розглядає цю нерухомість як частину свого статку фактично. Тому для того щоб майно включалося у цей оборот треба іпотечне кредитування. Це дозволить посилити інвестиційну привабливість економіки, дозволить посилити економічну спроможність тих же домогосподарств, особливо дрібний бізнес стимулюватиме для того, щоб вони могли вкладати кошти у власний розвиток”, — вважає експерт.

Експерти вважаю, що іпотечне кредитування в Україні розвинене слабко, хоча воно б користувалося попитом навіть у складні часи, адже в країні існує великий попит на житлову нерухомість. Експерти вважають, що розвиток іпотечного кредитування не просто вирішуватиме житлові питання українців, а й сприятиме загальному економічному розвитку, адже стимулюватиме будівельну галузь, яка є однією з основоположних сфер економіки.

Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” у серпні 2016 року запустив разом з “кристал банком” програму іпотечного кредитування, за якою лише протягом трьох місяців було виплачено понад 6 млн грн.

“Програма кредитування наших інвесторів стала чудовою альтернативою банківським вкладам. Я з упевненістю можу сказати, що вона працює і добре працює. Людям іпотека необхідна, і вони раді, що є така можливість. І вже порахували, що відсотки за кредитом іноді вигідніші, ніж виплачувати до кінця будівництва велику суму. Адже при розстрочці ціна на заборгованість (залишок) не замикається. Взявши кредит, люди можу купити квартиру відразу з максимальною знижкою. І ті, хто вміє рахувати, дякують нам за цю програму”, — прокоментував іпотечну програму президент холдингу “Київміськбуд” Ігор Кушнір.