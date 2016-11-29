Эксперт: ипотечное кредитование усилит инвестиционную привлекательность экономики

По мнению эксперта, на сегодня имущество в Украине как фактор развития фактически исключено из экономического оборота.

"Даже обычный человек если он и имеет какую-то недвижимость - он ​​не рассматривает эту недвижимость как часть своего состояния фактически. Поэтому для того чтобы имущество включалось в этот оборот надо ипотечное кредитование. Это позволит усилить инвестиционную привлекательность экономики, позволит усилить экономическую состоятельность тех же домохозяйств, особенно мелкий бизнес будет стимулировать для того, чтобы они могли вкладывать средства в собственное развитие", - считает эксперт.

Эксперты считают, что ипотечное кредитование в Украине развито слабо, хотя оно бы пользовалось спросом даже в сложные времена, ведь в стране существует большой спрос на жилую недвижимость. Эксперты считают, что развитие ипотечного кредитования не просто будет решать жилищные вопросы украинцев, но и будет способствовать общему экономическому развитию, ведь будет стимулировать строительную отрасль, которая является одной из основополагающих сфер экономики.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" в августе 2016 года запустил вместе с "Кристалл банком" программу ипотечного кредитования, по которой только в течение трех месяцев было выплачено более 6 млн грн.

"Программа кредитования наших инвесторов стала отличной альтернативой банковским вкладам. Я с уверенностью могу сказать, что она работает и хорошо работает. Людям необходима ипотека, и они рады, что есть такая возможность. И уже посчитали, что проценты по кредиту иногда выгоднее, чем выплачивать до конца строительства большую сумму. Ведь при рассрочке цена на задолженность (остаток) не замыкается. Взяв кредит, люди могу купить квартиру сразу с максимальной скидкой. И те, кто умеет считать, благодарят нас за эту программу", - прокомментировал ипотечную программу президент холдинга "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.