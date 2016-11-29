Эксперт: ипотечное кредитование усилит инвестиционную привлекательность экономики

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 3798 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 10666 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 11929 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 21057 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 54202 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 67087 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 184101 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105257 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131112 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159836 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.8м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 99961 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 88667 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 44615 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 86129 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 67081 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 20551 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 54180 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 184091 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 373638 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 370540 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 27202 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 45384 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 105472 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 137354 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 156536 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Эксперт: ипотечное кредитование усилит инвестиционную привлекательность экономики

Киев • УНН

 • 7351 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украине необходимо развитие ипотечного кредитования, ведь это позволит включить недвижимость в экономический оборот, что улучшит инвестиционный климат. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Ярослав Жалило.

Эксперт: ипотечное кредитование усилит инвестиционную привлекательность экономики

По мнению эксперта, на сегодня имущество в Украине как фактор развития фактически исключено из экономического оборота.

"Даже обычный человек если он и имеет какую-то недвижимость - он ​​не рассматривает эту недвижимость как часть своего состояния фактически. Поэтому для того чтобы имущество включалось в этот оборот надо ипотечное кредитование. Это позволит усилить инвестиционную привлекательность экономики, позволит усилить экономическую состоятельность тех же домохозяйств, особенно мелкий бизнес будет стимулировать для того, чтобы они могли вкладывать средства в собственное развитие", - считает эксперт.

Эксперты считают, что ипотечное кредитование в Украине развито слабо, хотя оно бы пользовалось спросом даже в сложные времена, ведь в стране существует большой спрос на жилую недвижимость. Эксперты считают, что развитие ипотечного кредитования не просто будет решать жилищные вопросы украинцев, но и будет способствовать общему экономическому развитию, ведь будет стимулировать строительную отрасль, которая является одной из основополагающих сфер экономики.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" в августе 2016 года запустил вместе с "Кристалл банком" программу ипотечного кредитования, по которой только в течение трех месяцев было выплачено более 6 млн грн.

"Программа кредитования наших инвесторов стала отличной альтернативой банковским вкладам. Я с уверенностью могу сказать, что она работает и хорошо работает. Людям необходима ипотека, и они рады, что есть такая возможность. И уже посчитали, что проценты по кредиту иногда выгоднее, чем выплачивать до конца строительства большую сумму. Ведь при рассрочке цена на задолженность (остаток) не замыкается. Взяв кредит, люди могу купить квартиру сразу с максимальной скидкой. И те, кто умеет считать, благодарят нас за эту программу", - прокомментировал ипотечную программу президент холдинга "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21