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Експерт дав оцінку роботи уряду за рік: між двійкою і трійкою

Експерт дав оцінку роботи уряду за рік: між двійкою і трійкою

Київ • УНН

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Більшість рейтингів України під час прем'єрства Володимира Гройсмана, "не дуже покращилися, а деякі навіть і погіршилися", зазначив експерт Олег Устенко

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Економічний експерт Олег Устенко загалом дав оцінку роботі нинішнього уряду "між двійкою і трійкою", зауваживши, що Прем’єр-міністрові України Володимиру Гройсману потрібно сконцентруватися на розвитку конкуренції та демонополізації української економіки. Таку думку він висловив у коментарі УНН, аналізуючи роботу уряду за минулий рік.

“Вдалося втримати зростання в країні. Інша річ, що це дуже мало і справді недостатньо, враховуючи те, що на 17% країна впала протягом 2014-2015 років. Дуже тішитися зростанням на 2,2% я б не став, бо після такого значного падіння на 17%, база для порівняння дуже низька і будь-яке хоч трошки позитивне зрушення може давати непоганий результат. А ми отримали лише 2,2%”, — сказав експерт.

На його думку, втримати запланований рівень зростання буде достатньо складно. “По-перше, протягом 2017 року не буде такої низької порівняльної бази, тому треба намагатися більш ефективно робити перетворення в країні. По-друге, двовідстокове зростання, яке Україна може отримати протягом цього року, це у півтора рази менше, ніж той плановий рівень, який закладений Кабміном у бюджеті на 2017 рік, було закладено 3% (зростання ВВП — ред.)”, — зазначив він.

На переконання О.Устенка, збільшення мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн було “схоже на звичайний популістський крок, який мав просто купити голоси виборців, бо реального підґрунтя для нього не було”.

“Не було з кількох поглядів: не зростала продуктивність праці, повністю проігноровано світовий досвід. До речі, рівень безробіття в країні залишається достатньо високим. За методологією Міжнародної організації праці, він знаходиться в межах від 11 до 13%. І це свідчить про те, що не все добре в економіці”, — уточнив він.

Непоганим, за словами експерта, є те, що в уряду є розуміння того, що потрібно здійснювати структурні перетворення в економці. “Правда, ці структурні перетворення не проводяться тими темпами, якими б вони могли проводитися. І від того ми не зростаємо на 4-5%, про які Прем’єр сказав, презентуючи стратегію до 2020 року”, — додав експерт.

“Мені здається, що було б непоганим сконцентруватися на кількох таких шляхах, які Прем’єр може виконати. Якщо він не може впливати на проведення судової реформи, напряму — на рівень корупції, хоча опосередковано він міг би це робити, було б непогано, якби він сконцентрувався на розвитку конкуренції та демонополізації української економіки. Було б непогано, якби Прем’єр концентрувався на питаннях, пов’язаних з можливістю проведення приватизації, в тому числі, державних банків... Було б непогано, якби він займався високошвидкісною дерегуляцією бізнесу, це теж дало б змогу отримати поштовх для розвитку економіки”, — вважає О.Устенко.

У той же час, за словами експерта, більшість рейтингів України за висновками міжнародних організацій під час прем’єрства В.Гройсмана, “не дуже й покращилися, а деякі навіть і погіршилися”.

“Ми як і раніше займаємо 130 місце з 163 країн за рівнем корупції. Більше того, останнє дослідження Ernst&Young показало, що у сфері сприйняття корупції в бізнесі ми займаємо взагалі перше місце. Ми залишаємося країною, яка за рейтингом Fitch і Standard&Poors знаходиться нижче, ніж так званий інвестиційний рейтинг. Тому до нас й інвестиції не йдуть”, — підкреслив експерт.

До того ж, зауважив він, серйозним показником ефективності роботи уряду також є й залучення прямих іноземних інвестицій.

“Прихід іноземних інвестицій торік є також комплексним показником, який можна застосовувати як ефективність влади в Україні. Коли притік іноземних інвестицій в країну в реальний сектор економіки був менший ніж 1 млрд дол., а все решта, що зайшло, близько 2,5 млрд дол., це кошти, які заводилися інвесторами в банківську систему для того, щоб підтримати іноземні банки”, — наголосив О.Устенко.

“Звичайно, країна перебуває у стані військових дій на Сході, але це повністю не виправдовує ті вади і провали в економічній політиці”, — додав він.

На думку експерта, роботу уряду за 2016 рік не можна назвати ефективною. “Я також розумію, що він (В.Гройсман — ред.) може відчувати колосальний опір старої системи і у плані бюрократії, й у бажанні підтримувати корупцію. Я вважаю, що багато ініціатив просто рубаються під корінь, але це проблеми, що виникають на високому рівні, який він займає”, — сказав експерт.

Водночас, на переконання О.Устенка, якщо вдасться у цьому році запустити хоча б пенсійну та земельну реформи, то це дасть значний поштовх для розвитку економіки.

“Що стосується земельної реформи, навіть проговорення, початок публічного діалогу з приводу земельної реформи, а тим більше приватизації, скажімо, державної землі, це вже може бути серйозним поштовхом для розвитку, навіть якщо не чіпати ту землю, яка є у руках населення. Що стосується пенсійної реформи, то тут просто йде таке загравання, з одного боку, не хочеться втрачати симпатії електорату, з іншого — Кабінет міністрів розуміє, що це достатньо критично, коли Пенсійний фонд попереднього року показав дефіцит на рівні 6,4% ВВП, що є ненормальним рівнем... Перетворення мають бути зроблені, в першу чергу, в пенсійній системі. Якщо їх не зробити зараз, вже через рік система буде показувати дуже чіткі колапсивні явища, вона не зможе вистояти і тоді на нього спишуть набагато більше, ніж те, що він дійсно зробив або не зробив”, — вважає він.

На уточнення УНН про те, на яку оцінку заслуговує робота уряду Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана за п’ятибальною шкалою, О.Устенко сказав: “Я б поставив щось між двійкою і трійкою. Скажімо, ближче до трійки. Це буде така більш-менш об’єктивна оцінка”.

Нагадаємо, 14 квітня минає рік роботи уряду Володимира Гройсмана.

Так, саме 14 квітня 2016 року Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету міністрів і програму діяльності нового уряду.

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