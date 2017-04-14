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Эксперт дал оценку работы правительства за год: между двойкой и тройкой

Эксперт дал оценку работы правительства за год: между двойкой и тройкой

Киев  •  УНН

 • 22939 просмотра

Большинство рейтингов Украины во время премьерства В.Гройсмана, "не очень улучшились, а некоторые даже и ухудшились", отметил эксперт Олег Устенко

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Экономический эксперт Олег Устенко дал оценку работе нынешнего правительства "между двойкой и тройкой", отметив, что Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману нужно сконцентрироваться на развитии конкуренции и демонополизации украинской экономики. Такое мнение он высказал в комментарии УНН, анализируя работу правительства за прошлый год.

"Удалось удержать рост в стране. Другое дело, что это очень мало и на самом деле недостаточно, учитывая, что на 17% страна упала в течение 2014-2015 годов. Очень радоваться ростом на 2,2% я бы не стал, потому что после такого значительного падения на 17%, база для сравнения очень низкая и любой хоть немного позитивный сдвиг может давать неплохой результат. А мы получили только 2,2%", - сказал эксперт, говоря о годе роботы кабмина В.Гройсмана.

По его мнению, удержать запланированный уровень роста будет достаточно сложно. "Во-первых, в течение 2017 года не будет такой низкой сравнительной базы, поэтому надо стараться более эффективно делать преобразования в стране. Во-вторых, двухпроцентный рост, который Украина может получить в течение этого года, это в полтора раза меньше, чем тот плановый уровень, который заложен Кабмином в бюджете на 2017 год, было заложено 3% (рост ВВП - ред.)", - отметил он.

По убеждению О.Устенко, увеличение минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн было "похоже на обычный популистский шаг, который должен просто купить голоса избирателей, потому что реальной почвы для него не было".

"Не было с нескольких точек зрения: не росли производительность труда, полностью проигнорировано мировой опыт. Кстати, уровень безработицы в стране остается достаточно высоким. По методологии Международной организации труда, находится в пределах от 11 до 13%. И это свидетельствует о том, что не все хорошо в экономике", - уточнил он.

Неплохим, по словам эксперта, является то, что у правительства есть понимание того, что нужно осуществлять структурные преобразования в экономке. "Правда, эти структурные преобразования не проводятся теми темпами, которыми бы они могли проводиться. И от того мы не растем на 4-5%, о которых Премьер сказал, представляя стратегию до 2020 года", - добавил эксперт.

"Мне кажется, что было бы неплохо сконцентрироваться на нескольких таких моментах, которые Премьер может выполнить. Если он не может влиять на проведение судебной реформы, напрямик - на уровень коррупции, хотя косвенно он мог бы это делать, было бы неплохо, если бы он сконцентрировался на развитии конкуренции и демонополизации украинской экономики. Было бы неплохо, если бы Премьер концентрировался на вопросах, связанных с возможностью проведения приватизации, в том числе, государственных банков... Было бы неплохо, если бы он занимался высокоскоростной дерегуляцией бизнеса, это тоже дало бы возможность получить толчок для развития экономики", - считает О.Устенко.

В то же время, по словам эксперта, большинство рейтингов Украины, как заключили международные организации, во время премьерства В.Гройсмана, "не очень улучшились, а некоторые даже и ухудшились".

"Мы по-прежнему занимаем 130-е место из 163 стран по уровню коррупции. Более того, последнее исследование Ernst&Young показало, что в сфере восприятия коррупции в бизнесе мы занимаем вообще первое место. Мы остаемся страной, которая по рейтингу Fitch и Standard&Poors ниже, чем так называемый инвестиционный рейтинг. Поэтому к нам и инвестиции не идут", - подчеркнул эксперт.

К тому же, отметил он, серьезным показателем эффективности работы правительства также является и привлечение прямых иностранных инвестиций.

"Приход иностранных инвестиций в прошлом году является также комплексным показателем, который можно применять как эффективность власти в Украине. Когда приток иностранных инвестиций в страну в реальный сектор экономики был меньше чем 1 млрд долл., а все остальные, что зашло, около 2,5 млрд дол., это средства, которые заводились инвесторами в банковскую систему для того, чтобы поддержать иностранные банки", - отметил О.Устенко.

"Конечно, страна находится в состоянии военных действий на Востоке, но это полностью не оправдывает те недостатки и провалы в экономической политике", - добавил он.

По мнению эксперта, работу правительства за 2016 год нельзя назвать эффективной. "Я также понимаю, что он (В.Гройсман - ред.) может чувствовать колоссальное сопротивление старой системы и в плане бюрократии, и в желании поддерживать коррупцию. Я считаю, что многие инициативы просто рубятся на корню, но это проблемы, возникающие на высоком уровне, который он занимает", - сказал эксперт.

В то же время, по убеждению О.Устенко, если удастся в этом году запустить хотя бы пенсионную и земельную реформы, то это даст значительный толчок для развития экономики.

"Что касается земельной реформы, даже проговаривания, начало публичного диалога по поводу земельной реформы, а тем более приватизации, скажем, государственной земли, это уже может быть серьезным толчком для развития, даже если не трогать ту землю, которая у руках населения. Что касается пенсионной реформы, то просто идет такое заигрывание, с одной стороны, не хочется терять симпатии электората, с другой - Кабинет министров понимает, что это достаточно критично, когда Пенсионный фонд предыдущего года показал дефицит на уровне 6,4% ВВП, что является ненормальным уровнем... Преобразование должны быть сделаны, в первую очередь, в пенсионной системе. Если их не сделать сейчас, уже через год система будет показывать очень четкие коллапсивные явления, она не сможет выстоять и тогда на него спишут гораздо больше, чем то, что он действительно сделал или не сделал", - считает он.

На уточнение УНН о том, на какую оценку заслуживает работа правительства Премьер-министра Владимира Гройсмана по пятибалльной шкале, О.Устенко сказал: "Я бы поставил что-то между двойкой и тройкой. Скажем, ближе к тройки. Это будет такая более или менее объективная оценка".

Напомним, 14 апреля проходит год работы правительства Владимира Гройсмана.

Так, именно 14 апреля 2016 года Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров и программу деятельности нового правительства.

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