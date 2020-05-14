Екснардепа Пресмана підозрюють в отриманні понад 900 тис. грн незаконної компенсації за житло

"14 травня 2020 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 928 тис. грн незаконної компенсації за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Національний" у період листопада 2014 року–серпня 2019 року.

"Слідство вважає, що у такий спосіб підозрюваний завдав тяжких наслідків інтересам юридичної особи публічного права — Управлінню справами Апарату ВРУ. Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Додамо, як стало відомо з проінформованих джерел, повідомлено про підозру екснардепу Олександру Пресману, який входив до депутатської групи "Партія "Відродження".

Як повідомляв УНН, у Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2018 році були матеріали на понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію на житло від держави, але при цьому мають власне помешкання у Києві.