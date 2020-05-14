Экс-нардепа Пресмана подозревают в получении более 900 тыс. грн незаконной компенсации за жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-нардепу Александру Пресману, которого подозревают в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за жилье в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"14 мая 2020 года детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период ноябрь 2014 года-август 2019 года.
"Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права - Управлению делами Аппарата ВРУ. Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2018 года", - говорится в сообщении.
Добавим, как стало известно из информированных источников, сообщается о подозрении экс-нардепу Александру Пресману, который входил в депутатскую группу "Партия "Возрождение".
Как сообщал УНН, у Генеральной прокуратуры Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году были материалы на более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию на жилье от государства, но при этом имеют собственное жилье в Киеве.