Екснардепа Бухарєва призначили радником міністра внутрішніх справ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Колишнього нардепа Владислава Бухарєва призначили радником міністра внутрішніх справ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
"Радником міністра внутрішніх справ призначено Владислава Бухарєва. Владислав Бухарєв — народний депутат України VІІІ скликання. Має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в 2019 році очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня — 11 вересня). В цьому ж році став першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (11 вересня — 8 листопада).
"У 2014 році також обіймав посаду першого заступника голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень)", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у вересні 2019 Президент призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ Івана Баканова.