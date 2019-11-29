Ексголову правління VAB Банку оголошено в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Колишнього голову правління VAB Банку Дениса Мальцева та ексголову наглядової ради Наталію Василюк оголошено в національни розшук за запитом Національного антикорупційного бюро України. Про це УНН повідомляє з посиланням на розшукові обліки Міністерства внутрішніх справ.
Так, зазначається, що Мальцев та Василюк зникли з поля зору правоохоронних органів 21 листопада 2019 року. Їх звинувачують за ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) ККУ.
Раніше Олега Бахматюка було оголошено в розшук на запит Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, 13 листопада повідомлено про підозру фактичному власнику "ВіЕйБі Банку" Олегу Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту.
За даними НБУ, Бахматюк винен державі майже 30 млрд грн.
Нагадаємо, Олегу Бахматюку та Денису Мальцеву повідомили про підозру у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ.