Экс-глава правления VAB Банка объявлен в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывшего главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и экс-главу наблюдательного совета Наталью Василюк объявлено в национальном розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на розыскные учеты Министерства внутренних дел.
Так, отмечается, что Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября 2019 года. Их обвиняют по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) УК Украины.
Ранее Олег Бахматюк был объявлен в розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
Напомним, 13 ноября сообщалось о подозрении фактическому владельцу "ВиЭйБи Банка" Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву в деле завладения 1,2 млрд грн кредита.
По данным НБУ, Бахматюк должен государству почти 30 млрд грн.
Напомним, Олег Бахматюку и Денису Мальцеву сообщили о подозрении в деле завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ.