Бахматюка оголошено в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Власника VAB Банку Олега Бахматюка оголошено в розшук. Про це УНН повідомляє з посиланням на розшукові обліки Міністерства внутрішніх справ.
Олега Бахматюка оголошено в розшук на запит Національного антикорупційного бюро України.
У розшук він був оголошений 21 листопада за ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах) та ст. 209 (відмивання доходів) КК України.
Вказано, запобіжний захід до Бахматюка не застосовується.
Нагадаємо, 13 листопада повідомлено про підозру фактичному власнику "ВіЕйБі Банку" Олегу Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту.
За даними НБУ, Бахматюк винен державі майже 30 млрд грн.