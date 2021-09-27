Ексглава Каталонії Карлес Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії

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Однак до початку жовтня лідер каталонських сепаратистів повернеться на італійський острів. На засіданні суду в Сассарі 4 жовтня буде вирішуватися питання про видачу Пучдемона Іспанії за запитом Мадрида. Іспанська влада звинувачує його в підбурюванні до заколоту і розтраті бюджетних коштів. Прем'єр-міністр королівства Педро Санчес раніше підкреслив, що лідер прихильників незалежності Каталонії повинен постати перед судом.

Пучдемон 23 вересня був затриманий на Сардинії, куди прибув з метою відвідати культурний фестиваль Adifolk і зустрітися з низкою місцевих політиків. На наступний день він був відпущений з-під варти.

Переслідування Пучдемона владою Іспанії

Після референдуму про незалежність Каталонії від Мадрида, проведеного всупереч волі іспанської влади в 2017 році, Карлес Пучдемон поїхав до Бельгії. У березні 2018 року іспанський Верховний суд (ВС) видав європейський ордер на арешт політика. Пізніше розпорядження було відкликано, а в жовтні 2019 го ВС Іспанії видав новий ордер на арешт лідера прихильників незалежності Каталонії.

У березні 2021 року Європарламент позбавив депутатської недоторканності Пучдемона і двох його соратників - колишніх представників адміністрації Каталонії Антоні Комина і Клару Понсаті.

У червні 2021 року Мадрид помилував дев'ять каталонських політиків, засуджених за зроблену в жовтні 2017 року спробу проголосити суверенітет Каталонії.