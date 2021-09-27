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Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон временно вернется в Бельгию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон временно вернется в Бельгию

Киев  •  УНН

 • 12591 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, отпущенный на свободу после задержания на острове Сардиния, на время отправится в Бельгию. В Брюсселе он намерен принять участие в заседании одного из комитетов в Европарламенте, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 26 сентября, передает УНН.

Детали

Однако в начале октября лидер каталонских сепаратистов вернется на итальянский остров. На заседании суда в Сассари 4 октября будет решаться вопрос о выдаче Пучдемона Испании по запросу Мадрида. Испанские власти обвиняют его в подстрекательстве к мятежу и растрате бюджетных средств. Премьер-министр королевства Педро Санчес ранее подчеркнул, что лидер сторонников независимости Каталонии должен предстать перед судом.

Пучдемон 23 сентября был задержан на Сардинии, куда прибыл с целью посетить культурный фестиваль Adifolk и встретиться с рядом местных политиков. На следующий день он был отпущен из-под стражи.

Преследование Пучдемона властью Испании

После референдума о независимости Каталонии от Мадрида, проведенного вопреки воле испанских властей в 2017 году, Карлес Пучдемон поехал в Бельгию. В марте 2018 испанский Верховный суд (ВС) выдал европейский ордер на арест политика. Позже распоряжение было отозвано, а в октябре 2019-го ВС Испании издал новый ордер на арест лидера сторонников независимости Каталонии.

В марте 2021 Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Пучдемона и двух его соратников — бывших представителей администрации Каталонии Антони Труб и Клару Понсати.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за оказанную в октябре 2017 попытку провозгласить суверенитет Каталонии.

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