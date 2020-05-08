Ексчемпіон світу і Тайсон забажали провести командний бій проти братів Кличко

48-річний Бріггс, який ще не оголошував про завершення кар'єри не дивлячись на те, що три роки не бився, придумав план. Американець із Майком Тайсоном бажають провести бій з Володимиром та Віталієм Кличко.

"Я спілкувався з Майком. У нас є одна ідея. Це цілком може здійснитися. Нам треба об'єднатися в команди - Майк Тайсон і Шеннон Бріггс проти братів Кличко. Або ж, одного з них може замінити Девід Хей. Це в буквальному сенсі командний бій. На зразок тих, які ви дивитеся в реслінгу", - наголосив Бріггс.

Зауважимо, що раніше 53-річний Тайсон заявив, що він повернеться через 15 років у ринг після виходу на пенсію, щоб взяти участь в благодійних змаганнях. Йому навіть запропонували 1 млн доларів за бій із зіркою регбі Сонні Біллом Вільямсом, який сам провів сім професійних боїв, і всі виграв.