Экс-чемпион мира и Тайсон захотели провести командный бой против братьев Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Экс-чемпион мира Шеннон Бриггс рассмотрел вариант проведения командного боксерского боя против братьев Кличко, передает УНН со ссылкой на The USSun.
48-летний Бриггс, который еще не объявлял о завершении карьеры несмотря на то, что три года не дрался, придумал план. Американец с Майком Тайсоном желают провести бой с Владимиром и Виталием Кличко.
"Я общался с Майком. У нас есть одна идея. Это вполне может осуществиться. Нам надо объединиться в команды - Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко. Или же, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это в буквальном смысле командный бой. Вроде тех, которые вы смотрите в реслинге", - отметил Бриггс.
Заметим, что ранее 53-летний Тайсон заявил, что он вернется через 15 лет в ринг после выхода на пенсию, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях. Ему даже предложили 1 млн долларов за бой со звездой регби Сонни Биллом Вильямсом, который сам провел семь профессиональных боев, и все выиграл.