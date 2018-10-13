Екс-учасника гурту 3 Doors Down засудили до 10 років в'язниці

За даними агентства, Харрелл був затриманий в червні цього року у власному будинку. Відзначається, що поліцію викликала його дружина, заявивши, що він застосував до неї фізичне насильство. Під час обшуку у музиканта виявили наркотики і зброю.

Харрелл раніше відбував тюремне ув’язнення після смертельного ДТП в Нешвіллі в 2013 році. З того року він фактично припинив виступати в групі, пізніше був виключений з її складу.

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3 Doors Down — американський рок-гурт із містечка Ескатопа рок-гурт, заснований в 1996 році. Міжнародна популярність прийшла до колективу в 2000 році, коли вони записали пісню Kryptonite, яка посіла третє місце в сотні найбільш популярних пісень за версією журналу Billboard. До теперішнього моменту група записала шість альбомів, продала більше 20 млн копій своїх дисків.

Як раніше інформував УНН, культовий британський рок-співак “Оззі” Осборн (Справжнє ім’я — Джон Майкл Осборн) був госпіталізований через інфекцію, яка вразила його руку. Музиканту була проведена операція після скасування концерту в Маунтін-В’ю, Каліфорнія, 6 жовтня 2018 року.