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Экс-участника группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы

Экс-участника группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 13507 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Один из основателей группы 3 Doors Down и ее бывший бас-гитарист Тодд Харрелл приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По его данным, Харрелл был задержан в июне этого года в собственном доме. Отмечается, что полицию вызвала его жена, заявив, что он применил к ней физическое насилие. При обыске у музыканта обнаружили наркотики и оружие.

Харрелл ранее отбывал тюремное заключение после смертельного ДТП в Нэшвилле в 2013 году. С того года он фактически прекратил выступать в группе, позже был исключен из ее состава.

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3 Doors Down — американская рок-группа из городка Ескатопа рок-группа, основанная в 1996 году. Международная известность пришла к коллективу в 2000 году, когда они записали песню Kryptonite, занявшую третье место в сотне самых популярных песен по версии журнала Billboard. К настоящему моменту группа записала шесть альбомов, продала более 20 млн копий своих дисков.

Как ранее информировал УНН, культовый британский рок-певец “Оззи” Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) был госпитализирован из-за инфекции, которая поразила его руку. Музыканту была проведена операция после отмены концерта в Маунтин-Вью, Калифорния, 6 октября 2018 года.

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