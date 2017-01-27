Екс-службовців НАН України викрили у привласненні півмільйона грн

Київською прокуратурою повідомлено про підозру головному бухгалтеру Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України та її заступниці у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Встановлено, що колишні посадовці Інституту шляхом складання завідомо неправдивих відомостей заволоділи грошовими коштами закладу в сумі понад 500 тис. гривень. Ці кошти виділялися для виплати премій працівникам. Однак, як з’ясувалося, фактично ці премії отримували не рядові співробітники інституту, а вказані посадовці.

За клопотанням місцевої прокуратури Подільським районним судом м. Києва зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі досудове слідство триває.